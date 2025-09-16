Indická Jindal Steel chce prevziať oceliarsku divíziu Thyssenkrupp: Čo to znamená pre zamestnancov?

Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp v utorok oznámil, že mu indická spoločnosť Jindal Steel International predložila ponuku na kúpu jeho európskej oceliarskej divízie. Bol by to veľký obchod pre ťažko skúšaný oceliarsky priemysel v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
„Spoločnosť Thyssenkrupp dostala od spoločnosti Jindal Steel International nezáväznú, indikatívnu ponuku na kúpu divízie Thyssenkrupp Steel Europe,“ uviedol nemecký priemyselný gigant. Skupina ponuku „starostlivo preskúma“ a bude venovať „osobitnú pozornosť“ tomu, čo by znamenala pre zamestnanosť v jej prevádzkach, dodala.
Ani Thyssenkrupp, ani Jindal Steel International nezverejnili možnú kúpnu cenu.
Thyssenkrupp, známy priemyselný konglomerát, ktorého história siaha až do 19. storočia, sa snaží rozdeliť na sériu samostatných podnikov s cieľom zvýšiť ziskovosť.