Hyundai výrazne zvyšuje investície v USA: Nové továrne aj tisíce pracovných miest do roku 2028

Juhokórejská automobilová skupina Hyundai Motor zvýši svoje investície v USA na 26 miliárd USD (22,23 miliardy eur) do roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Plán predstavuje nárast investícií o päť miliárd USD oproti 21 miliardám USD, ktoré spoločnosť pôvodne predstavila v marci, uviedla skupina v utorok.
Investičný balík zahŕňa novú oceliareň v Louisiane, rozšírenie výroby automobilov a výrobu robotických zariadení, čo spolu povedie k vytvoreniu 25.000 pracovných miest.
Hyundai zverejnil tento záväzok len niekoľko hodín po stretnutí juhokórejského prezidenta I Če-mjonga a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone, kde diskutovali o rôznych otázkach vrátane nedávno uzavretej obchodnej dohody. Trump sa zase zaviazal kúpiť lode vyrobené v Južnej Kórei.
Počas návštevy I Če-mjonga vo Washingtone oznámilo niekoľko ďalších juhokórejských spoločností iniciatívy v USA vrátane aerolínií Korean Air Lines, ktoré kúpia viac ako 100 lietadiel Boeing v hodnote 36,2 miliardy USD. A tiež spoločnosti Korea Gas, ktorá nakúpi viac amerického skvapalneného zemného plynu (LNG).
Clo vo výške 15 % na dovoz juhokórejského tovaru do USA v rámci obchodnej dohody z minulého mesiaca zostáva nezmenené. Ázijskej ekonomike závislej od exportu však hrozila vyššia colná sadzba, až 25 %.
V rámci dohody o obchode sa juhokórejská vláda zaviazala investovať v USA 350 miliárd USD vrátane fondu vo výške 150 miliárd USD na oživenie amerického lodiarstva.
Najnovšie záväzky prichádzajú v čase, keď sa Soul snaží zmierniť obchodné a bezpečnostné napätie s Washingtonom a zároveň prezentovať svoje najväčšie konglomeráty ako nenahraditeľných partnerov v americkom dodávateľskom reťazci.