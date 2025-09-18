Hyundai Motor zvýši výrobu v USA, reaguje na clá znížením ziskovej marže do roku 2025

Juhokórejská automobilka Hyundai Motor vo štvrtok uviedla, že zvyšuje kapacitu vo svojom americkom závode v Georgii. Jej cieľom je vyrobiť do roku 2030 v USA viac ako 80 % vozidiel, ktoré predáva na tamojšom trhu. Je to reakcia na colnú politiku USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Automobilka vo vyhlásení pred svojím dňom generálnych investorov v New Yorku vo štvrtok uviedla tiež, že znížila cieľovú prevádzkovú ziskovú maržu na rok 2025 na 6 až 7 % z predchádzajúcich 7 až 8 % v dôsledku amerických ciel. Ale stále očakáva zlepšenie ziskových marží na 7 až 8 % do roku 2027 a na 8 až 9 % do roku 2030.
Hyundai Motor je spolu s pridruženou spoločnosťou Kia tretím najväčším výrobcom automobilov na svete z hľadiska predaja. Továreň v Georgii dosiahne do roku 2028 výrobnú kapacitu 500.000 áut ročne, pričom bude vyrábať kombináciu 10 hybridných a elektrických vozidiel (EV).
Podľa údajov Hyundai 40 % vozidiel predaných v USA, čo je najväčší trh automobilky, na ktorom generuje viac ako 40 % zo svojich príjmov, bolo tento rok vyrobených v Amerike.
Automobilka plánuje tiež rozšíriť do konca desaťročia svoju ponuku hybridných vozidiel na viac ako 18 modelov, oproti 14 modelom oznámeným v minulom roku. V roku 2027 pritom uvedie na trh elektrické vozidlá s predĺženým dojazdom (EREV) a pred rokom 2030 svoj prvý stredne veľký pick-up v Severnej Amerike.
Americký prezident Donald Trump 30. júla oznámil, že USA zavedú clo vo výške 15 % na dovoz z Južnej Kórey, čo je menej ako pôvodná hrozba ciel vo výške 25 %. V rámci dohody sa znížia aj clá na dovoz automobilov z Južnej Kórey na 15 % zo súčasných 25 %, výmenou za investíciu Soulu v Spojených štátoch vo výške 350 miliárd USD (295,68 miliardy eur).
Soul a Washington sa snažia prekonať prekážky pri finalizácii obchodnej dohody z júla, pričom podrobnosti o investičnom fonde v hodnote 350 miliárd USD ešte neboli dohodnuté.
Automobilka Hyundai Motor v júli uviedla, že americké clá stáli spoločnosť v 2. štvrťroku 828 miliárd wonov (507,41 milióna eur) a ich vplyv bude ešte väčší v období od júla do septembra.
(1 EUR = 1,1837 USD; 1 EUR = 1631,8 KRW)