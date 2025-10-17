Hrozí zastavenie výroby áut? Holandsko rokuje s Čínou o čipoch Nexperia a vývozných kontrolách

Holandsko rokuje s Čínou o vývozných kontrolách uvalených na výrobcu čipov Nexperia, ktorý sa zaplietol do obchodných sporov medzi USA a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Holandská vláda koncom septembra využila zákon z čias studenej vojny a prevzala kontrolu nad spoločnosťou, ktorá dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Za dôvod označila obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie od 4. októbra dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.
„Situácii týkajúcej sa zariadení spoločnosti Nexperia v Číne, kde sa uplatňujú opatrenia na kontrolu vývozu, prirodzene venujeme plnú pozornosť,“ uviedlo v piatok holandské ministerstvo hospodárstva. „O riešení tejto záležitosti diskutujeme s čínskymi úradmi, ako aj s ďalšími príslušnými európskymi vládami a podnikmi,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.
Popredné európske automobilky varujú pred hroziacim nedostatkom čipov používaných v odvetví, ak sa čoskoro nepodarí urovnať spor. Bez čipov od spoločnosti Nexperia nemôžu európski dodávatelia automobilového priemyslu vyrábať diely a komponenty potrebné na zásobovanie výrobcov vozidiel, a preto hrozí zastavenie výroby, uviedlo vo štvrtok (16. 10.) Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).