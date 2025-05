Honda mení kurz: Menej investícií do elektromobilov, dôraz na nové hybridy

Ilustračné foto Zdroj: pexel.com/Jay Johnson

Japonská automobilka Honda vzhľadom na spomaľujúci sa dopyt znižuje svoje investície do elektrických vozidiel a zameria sa na novú generáciu hybridov. Informujú o tom agentúry AP a Reuters.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tošihiro Mibe v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že automobilka znížila plánované investície do elektrifikácie a softvéru do roku 2030 na 7 biliónov jenov z predchádzajúcich 10 biliónov JPY. „Na základe súčasného spomalenia trhu očakávame, že predaj elektrických vozidiel v roku 2030 klesne pod 30 %, ktoré sme predtým plánovali,“ povedal Mibe a dodal, že autá poháňané batériami by v tom čase mohli tvoriť len približne 20 % globálneho predaja spoločnosti. Honda pôvodne uviedla, že do roku 2030 očakáva predaj 2,2 až 2,3 milióna hybridných vozidiel.

„Prostredie v automobilovom priemysle sa mení každým dňom. Neistota v podnikateľskom prostredí narastá najmä v dôsledku spomalenia expanzie trhu s elektrickými vozidlami v dôsledku viacerých faktorov vrátane zmien v environmentálnych predpisoch,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Nové modely na trhu

Automobilka teraz plánuje počas štyroch rokov od roku 2027 celosvetovo uviesť na trh 13 hybridných modelov novej generácie. Začiatkom tohto mesiaca Honda oznámila, že v Kanade približne na dva roky odkladá svoje projekty v oblasti elektromobility, do ktorých plánovala vložiť približne 15 miliárd kanadských dolárov.