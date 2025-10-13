Holandsko zasahuje: Čínska kontrola nad Nexperiou sa končí, vláda chráni kľúčové čipy

Holandská vláda oznámila, že preberá kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorý dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Dôvodom sú obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Tento krok spôsobil v pondelok pokles akcií spoločnosti Wingtech v Šanghaji o 10 %. Čínska spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že sa radí s právnikmi a snaží sa získať podporu vlády pri „ochrane legitímnych práv a záujmov spoločnosti“.
Holandské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že jeho zásah bol „výnimočný“ a prišiel ako reakcia na „akútne signály vážnych nedostatkov a na opatrenia“ v spoločnosti.
„Tieto signály ohrozujú kontinuitu a ochranu kľúčových technologických znalostí a schopností na holandskej a európskej pôde,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Strata týchto schopností by mohla predstavovať riziko pre holandskú a európsku hospodársku bezpečnosť.“
Tento krok umožňuje vláde v Amsterdame zvrátiť alebo zablokovať rozhodnutia manažmentu, ktoré považuje za škodlivé, ale bežná výroba môže pokračovať.
Spoločnosť Wingtech v podaní pre burzu uviedla, že jej kontrola nad firmou Nexperia bude dočasne obmedzená v reakcii na nariadenia v Holandsku a rozhodnutie súdu, čo ovplyvní rozhodovanie a prevádzkovú efektívnosť.
Predsedovi predstavenstva Čang Süe-čengovi bol 6. októbra pozastavený výkon funkcie na základe rozhodnutia súdu v Amsterdame a na jeho miesto bude vymenovaná nezávislá osoba nečínskeho pôvodu s „rozhodujúcim hlasom“, dodala spoločnosť Wingtech.
Nexperia dodržiava „všetky existujúce zákony a nariadenia, kontroly vývozu a sankčné režimy“, vyhlásil hovorca firmy a odmietol ďalšie komentáre.
Nexperia je jedným z najväčších svetových výrobcov jednoduchých počítačových čipov, hoci vyvíja aj pokročilejšie technológie zamerané na efektívnejšie využitie čipov na výrobu batérií.
Čínsky Wingtech kúpil Nexperiu, ktorá bola kedysi súčasťou holandskej firmy Philips, v roku 2018 za približne 3,63 miliardy USD (3,14 miliardy eur).
Spoločnosť Wingtech bola v decembri 2024 zaradená na americký „zoznam subjektov“, ktoré predstavujú problém pre národnú bezpečnosť. To znamená, že s ňou americké firmy nemôžu obchodovať bez špeciálneho povolenia. Nexperia v tom čase uviedla, že bude dodržiavať americké pravidlá a že sa od spoločnosti Wingtech „drží v bezpečnej vzdialenosti“.
Minulý mesiac však USA rozšírili pravidlá zoznamu subjektov tak, aby automaticky zahŕňali dcérske firmy, v ktorých majú podiel 50 % alebo viac spoločnosti na zozname subjektov.
Nie je bezprostredne jasné, či najnovší krok holandskej vlády súvisel s týmto krokom, hoci obe krajiny úzko spolupracujú v oblasti kontroly vývozu počítačových čipov.