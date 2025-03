Globálny obchod s kávou sa kvôli brutálnemu rastu cien takmer zastavil

Foto: pixabay.com/Skitterphoto

Globálny obchod s kávou sa prakticky zastavil, obchodníci i pražiarne znížili nákupy na minimum. Vedie ich k tomu prudký rast cien, ktorý agentúra Reuters označila za brutálny. Napríklad cena kávy arabica sa len od vlaňajšieho novembra zvýšila o 70 percent na súčasných zhruba 3,90 USD za libru (7,94 eur za kilogram).

Pražiarne majú často problém presvedčiť maloobchodných predajcov, aby pristúpili na vyššie ceny. Obchody to prijímajú so značnou nevôľou, odborníci preto očakávajú v tomto odvetví vlnu konsolidácie.

Na výročnom zjazde americkej Národnej kávovej asociácie v Houstone účastníci tento týždeň uviedli, že 70-percentný nárast ceny termínových kontraktov na kávu arabica na komoditnej burze Intercontinental Exchange (ICE) len od novembra ich šokoval. Vývoj cien na ICE je meradlom pre ceny kávy po celom svete.

Generálny riaditeľ spoločnosti ELCAFÉ C.A. v Ekvádore Renan Chueiri uviedol, že je to tento rok prvýkrát, čo táto firma na výrobu instantnej kávy nemala do marca zákazky na všetku produkciu očakávanú v tomto roku.

„Zvyčajne už by sme boli vypredaní, ale zatiaľ sme predali menej než 30 percent produkcie,“ povedal Chueiri. „Tak veľký cenový nárast klientom znižuje voľnú hotovosť, takže nemajú dosť peňazí na to, aby si nakúpili, čo potrebujú,“ dodal.

Rast cien kávy spôsobila nižšia produkcia v dôležitých oblastiach pestovania, najmä v Brazílii. Tým sa znižuje dostupnosť kávových zŕn. „Nikto tomu nechce byť vystavený, nikto teraz nenakupuje s dodaním v budúcnosti, všetko je to z ruky do úst,“ povedal jeden z maklérov, ktorý sa pohybuje na trhu s kávou. Vzhľadom na citlivosť problému požiadal o zachovanie anonymity.

Súslovím „z ruky do úst“ myslel prax, keď obchodníci nakupujú iba také množstvo, ktoré v danej chvíli potrebujú. V tejto brandži je totiž inak bežné, že sa káva nakupuje na skladové zásoby, z ktorých ju potom obchodníci distribuujú podľa potreby alebo s ňou obchodujú.

Spomínaný maklér poznamenal, že mnoho nedávnych obchodov v Brazílii bolo uskutočnených veľmi konzervatívnym spôsobom. „Uzavriete obchod a potom máte sedem dní na to, aby ste išli na farmu alebo do skladu a tú kávu si tam vyzdvihli. Skontrolujete kvalitu, a ak je v poriadku, na mieste zaplatíte a s tou kávou odídete,“ povedal.

Úroda v Brazílii by mohla byť v budúcej sezóne vysoká

Nedávny prieskum agentúry Reuters ukázal, že cena kávy arabica by sa do konca tohto roka mohla znížiť asi o 30 percent. Nielenže vysoké ceny obmedzujú dopyt, prvé náznaky tiež ukazujú, že úroda v Brazílii by mohla byť v budúcej sezóne vysoká. Kým však ceny výrazne neklesnú, môže sa veľká časť svetového obchodu s kávou dostať do veľkých problémov.

Generálny riaditeľ jednej z veľkých pražiarní v Spojených štátoch uviedol, že niektorí jeho klienti si nie sú istí, či môžu pokračovať v podnikaní. „Nevedia, či budú môcť predávať svoju produkciu za nové ceny,“ povedal a tiež požiadal o zachovanie anonymity. Spojené štáty majú najväčší trh z hľadiska spotreby kávy na svete.

Supermarkety a obchody s potravinami sa podľa uvedeného riaditeľa postavili proti požiadavkám, aby platili vyššie ceny, o ktoré si povedali pražiarne. Vyjednávanie sa preťahovalo a niektorým maloobchodným predajniam začínala chýbať káva na pultoch. „Bola to nočná mora,“ dodal.