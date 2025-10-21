General Motors prekvapil: Zisk aj tržby klesli, no výsledky prekonali očakávania analytikov

Americká automobilka General Motors (GM) oznámila za 3. štvrťrok 2025 pokles zisku aj tržieb. Ale menší, ako očakávali analytici vďaka dobrým cenám vozidiel. A zvýšila odhad príjmov za celý rok na základe nižších nákladov na clá. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Čistý zisk najväčšej americkej automobilky za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol medziročne o 56,6 % na 1,3 miliardy USD (1,11 miliardy eur) z 3,1 miliardy USD v predchádzajúcom roku. A čistá zisková marža sa znížila na 2,7 % z vlaňajších 6,3 %.
Upravený zisk na akciu dosiahol 2,80 USD a prekonal odhady analytikov, ktorí automobilke predpovedali zisk 2,31 USD/akcia.
GM zároveň vykázal upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 3,38 miliardy USD, čo bolo viac než 2,72 miliardy USD, s ktorým počítali analytici.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku klesli len veľmi mierne, o 0,3 % na 48,59 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 45,27 miliardy USD.
Spoločnosť GM teraz predpokladá, že jej náklady na clá za rok 2025 dosiahnu 3,5 až 4,5 miliardy USD, čo je o 500 miliónov USD menej ako v predchádzajúcej prognóze.
Za celý rok 2025 teraz GM predpokladá upravený zisk v rozmedzí 9,75 až 10,50 USD na akciu a upravený EBIT v pásme 12 až 13 miliárd USD.
Predtým spoločnosť očakávala upravený zisk 8,25 až 10 USD na akciu a upravený EBIT 10 až 12,5 miliardy USD.