GE Appliances investuje miliardy: Tisíce nových pracovných miest a väčšia výroba v USA

Spoločnosť GE Appliances plánuje presunúť výrobu chladničiek, plynových sporákov a ohrievačov vody z Číny a Mexika do USA. Investuje viac ako 3 miliardy USD (2,56 miliardy eur) do rozšírenia svojich závodov v Kentucky, Georgii, Alabame, Tennessee a Južnej Karolíne. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Investícia, druhá najväčšia v histórii spoločnosti so sídlom v Louisville, pridá viac ako 1000 pracovných miest a zároveň zvýši domácu výrobu a zmodernizuje závody v nasledujúcich piatich rokoch.
„Našou dlhodobou stratégiou je výroba blízko našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ Kevin Nolan. Väčšina produkcie spoločnosti GE Appliances sa už nachádza v USA a nové plány znamenajú, že bude vo svojich domácich závodov vyrábať ešte viac.
Oznámenie o presune výroby prichádza v čase, keď sa prezident Donald Trump snaží prilákať továrne späť do Spojených štátov zavedením dovozných ciel na tovar zo zahraničia.
„Žiadna iná spoločnosť vyrábajúca spotrebiče za uplynulé desaťročie neinvestovala do výroby v USA viac ako my. Náš päťročný plán vo výške 3 miliardy USD ukazuje, že náš záväzok voči výrobe v USA bude pokračovať aj v budúcnosti,“ dodal Nolan.
Spoločnosť uviedla tiež, že spolupracuje s univerzitami, technickými školami a strednými školami, aby zabezpečila, že jej závody a ďalšie zariadenia budú mať kvalifikovanú pracovnú silu.
„Infraštruktúra a nástroje sú dôležité, ale nestačia,“ povedal Bill Good, viceprezident pre dodávateľský reťazec spoločnosti GE Appliances. „Renesanciu americkej výroby vybudujú ľudia.“
GE Appliances je dcérskou spoločnosťou čínskej firmy Haier. Spoločnosť GE Appliances celkovo prispieva do americkej ekonomiky viac ako 30 miliardami USD ročne a prostredníctvom svojich prevádzok, dodávateľov a distribučnej siete podporuje viac ako 113.000 pracovných miest priamo aj nepriamo.