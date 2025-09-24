Francúzska vláda preveruje Nissan: Hrozia pokuty za oneskorené platby dodávateľom v Európe?

Francúzska vláda skúma, či európska divízia spoločnosti Nissan platila dodávateľom včas. Požiadala automobilku o predloženie finančných záznamov za rok 2024. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa listu, do ktorého sa Reuters podarilo nahliadnuť, oddelenie pre hospodársku súťaž francúzskeho ministerstva hospodárstva minulý mesiac informovalo spoločnosť Nissan Automotive Europe o preskúmaní záznamov. Má ísť o súčasť širšej snahy zabezpečiť, aby spoločnosti platili svojim dodávateľom včas, uvádza sa v liste z 19. augusta.
V rámci tohto procesu je na 7. októbra naplánovaná inšpekcia regionálnej centrály Nissanu v Montigny-le-Bretonneux neďaleko Paríža. Kontrola prichádza v čase, keď Nissan realizuje rozsiahly globálny plán reštrukturalizácie zameraný na zníženie nákladov o 3,4 miliardy USD (2,89 miliardy eur) a návrat k rastu.
Japonská automobilka nebola obvinená zo žiadneho pochybenia. Spoločnosť Nissan Europe bola v liste poučená, aby inšpekcii predložila účtovné a platobné záznamy od 1. januára do 31. decembra 2024 a ďalšiu dokumentáciu.
Ak budú zistené meškania platieb, Nissanu hrozí administratívny trest vrátane pokút. Podľa francúzskych zákonov musia firmy zaplatiť dodávateľom do 60 dní od vystavenia faktúry, inak riskujú pokuty až do výšky 2 miliónov eur.
Agentúra Reuters v júni informovala, že Nissan ponúkol niektorým dodávateľom v Európskej únii a v Británii možnosť dostať viac, ak budú súhlasiť s oneskorením platby, čo by pomohlo automobilke uvoľniť krátkodobé finančné prostriedky.
Nie je nezvyčajné, že firmy žiadajú dodávateľov o predĺženie termínu platieb v rámci manažmentu svojich financií.
Nie je pritom jasné, čo viedlo francúzske regulačné orgány k preskúmaniu postupu Nissanu. Hovorca oddelenia hospodárskej súťaže francúzskeho ministerstva hospodárstva sa k tomu odmietol vyjadriť.
Francúzsko zintenzívnilo vyšetrovanie oneskorených platieb medzi firmami. Úrad pre hospodársku súťaž v prvej polovici roka 2025 skontroloval 409 firiem a zistil porušenia takmer u 40 % z nich. Vyšetrovania viedli k pokutám vo výške približne 47 miliónov eur.