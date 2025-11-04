Farmári dostanú do konca novembra preddavky z PPA: Kto môže získať časť z 300 miliónov eur?

Bratislava 4. novembra (TASR) – Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) začala v utorok vyplácať preddavky na priame platby v kampani 2025. Do 28. novembra dostanú farmári v dvoch kolách spolu približne 300 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
„V tejto kampani, kde mali povinnosť podávať žiadosti poľnohospodári do konca mája, bolo podaných 14.073 žiadostí, požadovaná suma, resp. suma, ktorá bude vyplatená pri priamych platbách v tejto kampani, je okolo 600 miliónov eur,“ povedal Takáč. Poľnohospodári požiadali o dotácie na takmer 1,8 milióna hektárov plochy.
Prvé kolo vyplácania preddavkov spustila PPA v utorok, druhé kolo vyplácania sa začne 17. novembra a preddavky by mali byť vyplatené do 28. novembra. Od začiatku decembra začne PPA vydávať záverečné rozhodnutia.
Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko priblížil, že preddavky budú poskytnuté napríklad na podporu formou celofarmovej ekoschémy, podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu, ale taktiež na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, cukrovej repy, na kravy s trhovou produkciou mlieka, na ovce a kozy a takisto na podporu pestovania vybraných druhov ovocia a zeleniny.
Čo sa týka druhého piliera, PPA bude vydávať preddavky na niekoľko podpôr najmä pre oblasti s prírodnými obmedzeniami, pre precízne hnojenie orných pôd, pri ochrane vodných zdrojov, na ochranu a zachovanie biodiverzity, na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy v rámci sústavy Natura 2000 a taktiež pre lesnícko-environmentálne a klimatické služby.
Na niektoré dotácia PPA ale poskytovať preddavky nebude. Ide o podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov na šetrné hospodárenie na ornej pôde, platbu na chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat, platbu na dobré životné podmienky zvierat, platbu na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na založenie líniových vegetačných prvkov, ale taktiež platby na prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.
Dôvodmi sú hlavne prebiehajúce retenčné obdobie, ktoré presahuje kalendárny rok, ale takisto aj záväzok dokladovania určitých podmienok. Preddavky nedostanú ani poľnohospodári, ktorých žiadosti nie sú z rôznych dôvodov spracované.