Európska únia zvažuje dočasné vyrovnávacie clá pre čínske batériové elektromobily

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v rámci prebiehajúceho vyšetrovania dospela k záveru, že hodnotový reťazec elektrických vozidiel na batérie v Číne ťaží z nespravodlivých schém dotácií, čo ohrozuje záujmy výrobcov elektromobilov v EÚ.

Vyšetrovanie preskúmalo aj pravdepodobné dôsledky a vplyv čínskych opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov elektromobilov v EÚ. V dôsledku toho sa EK obrátila na čínske orgány, aby preskúmali možné spôsoby riešenia zistených problémov spôsobom zlučiteľným s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V tejto súvislosti EK vopred zverejnila úroveň dočasných vyrovnávacích ciel, ktoré by uvalila na dovoz batériových elektromobilov (BEV) z Číny. Ak by rokovania s čínskou stranou neviedli k účinnému riešeniu, dočasné vyrovnávacie clá by sa zaviedli od 4. júla formou záruky (vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte). Vyberali by sa iba vtedy, ak a keď sa uložia konečné clá.Jednotlivé clá, ktoré by eurokomisia uplatňovala na troch čínskych výrobcov, by boli: spoločnosť BYD: 17,4 %; Geely: 20 %; SAIC: 38,1 %.

Komisia začala vyšetrovať dovoz batériových elektrických vozidiel

Tí výrobcovia BEV z Číny, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní EK, ale neboli zaradení do vzorky pre vyrovnávacie clá, by podliehali priemernému váženému clu vo výške 21 %. Všetci ostatní výrobcovia BEV v Číne, ktorí nespolupracovali pri vyšetrovaní, by podliehali zostatkovému clu vo výške 38,1 %.Komisia začala vyšetrovať dovoz batériových elektrických vozidiel vyrábaných v Číne v októbri 2023. Akékoľvek vyšetrovanie sa musí ukončiť najneskôr do 13 mesiacov od jeho začatia a dočasné vyrovnávacie clá môže EK zverejniť do deviatich mesiacov od začatia vyšetrovania (najneskôr do 4. júla). Konečné opatrenia sa majú uložiť do štyroch mesiacov po uložení dočasných ciel.

Informácie o zamýšľaných úrovniach dočasných ciel EK poskytuje všetkým zainteresovaným stranám vrátane výrobcom z Únie, dovozcom a vývozcom a ich zastupujúcim združeniam, čínskym vývozcom a výrobcom a ich zastupujúcim združeniam, ako aj členským štátom EÚ. Komisia tak koná v súlade s postupmi stanovenými v základnom antisubvenčnom nariadení EÚ.