Európska únia čelí hrozbe 30-percentných ciel z USA: Brusel pripravuje protiopatrenia, najviac ohrozený je automobilový priemysel

Postava s vyobrazením amerického prezidenta Donalda Trumpa obklopená plameňmi s nápisom „Anexie, clá, ničenie klímy, masové deportácie“ počas tradičného karnevalového sprievodu Rose Monday v nemeckom Düsseldorfe v pondelok 3. marca 2025. Foto: SITA/AP

Európania majú obavy z 30-percentných amerických ciel. Uviedol to v pondelok v Bruseli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obchod. informuje o tom spravodajca TASR.

Šimoňák povedal že obchodné vzťahy medzi EÚ a USA boli hlavnou tému rokovaní, hoci ministri ocenili aj nedeľňajší podpis o uzavretí niekoľkoročných obchodných rokovaní s Indonéziou.

Upozornil, že všetky členské štáty a všetci ministri videli Trumpov list o možnosti 30-percentného zavedenia ciel, čo sa netýka automobilov, kde platí 27,5-percentná sadzba, čo má však zhruba rovnaký efekt ako hrozba tých 30 percent. „Obavy z tých americký ciel sú veľké,“ povedal Šimonák.

V mene Európskej komisie o možnej reakcii EÚ na Trumpov návrh s ministrami rokoval eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Šimoňák pripomenul, že sklamanie z Trumpovho listu bolo cítiť nielen medzi ministrami, ale aj v prípade Šečoviča, ktorý je hlavným vyjednávačom EÚ s Američanmi.

„Boli sme sklamaní z toho listu, lebo sme boli presvedčení, že tie rokovania sa vyvíjajú podstatne lepším smerom a že máme na obzore nejakú dohodu so Spojenými štátmi. V tejto chvíli však čelíme realite, že tieto clá budú od 1. augusta uplatňované tak. To však neznamená, že končíme s komunikáciou s USA, tie rokovania budú ďalej prebiehať,“ opísal situáciu.

Šimoňák potvrdil, že nálada na európskej strane je taká, že ak rokovania s USA nepovedú k výsledkom, ktoré by zodpovedali záujmom EÚ, tak treba byť pripravení zaviesť jednostranné opatrenia na ochranu záujmov Únie. Vysvetlil, že eurokomisia už niekoľko mesiacov konzultuje s členskými štátmi o balíkoch protiopatrení a dodal, že tieto konzultácie sa teraz urýchlia.

Pre TASR spresnil, že v rámci týchto konzultácií najvyššou prioritou je automobilový priemysel. Konzultácie sú však vysoko technické, hovorí sa v nich o tisíckach položiek, ktoré musia byť analyzované a detailne sa rozoberajú aj možné dosahy odvetných opatrení.

„Oceňujeme, že na americkej strane sú partneri, s ktorými sa dá viesť technická diskusia. To, či všetky tieto diskusie sú potom prínosné aj na najvyššej politickej úrovni, je iná vec. Prezident Trump sa rozhodol takto komunikovať, je to jeho rozhodnutie, my musíme mať na zreteli naše vlastné záujmy,“ vysvetlil pozíciu EÚ.

To, že Brusel odložil zavedenie protiopatrení do 1. augusta, nevníma ako ústupok, ale skôr snahu využiť tento časový priestor na rokovania.