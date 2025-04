Európska komisia udelila automobilkám pokutu za kartel 458 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/carlos aranda

Európska komisia (EK) udelila pokuty v celkovej výške 458 miliónov eur pätnástim automobilkám a Európskej asociácii výrobcov automobilov (ACEA). Dôvodom je kartel v recyklácii vozidiel s ukončenou životnosťou. Komisia to uviedla v dnešnom oznámení. Najvyššiu pokutu vo výške 127,7 milióna eur zaplatí nemecká skupina Volkswagen.

Nemecký Mercedes-Benz pokutu nedostal, pretože existenciu kartelu ohlásil. Všetci výrobcovia priznali účasť na karteli a súhlasili s urovnaním sporu. Niektorým z nich potom EK trest oproti pôvodnému výpočtu znížila za spoluprácu s vyšetrovateľmi, napríklad Renaultu a Opelu.Podľa vyšetrovania sa ACEA podieľala na organizovaní kartelu tým, že koordinovala stretnutia výrobcov a výmenu citlivých informácií medzi zúčastnenými výrobcami. Za to bola potrestaná pokutou 500.000 eur.Volkswagen čo do výšky pokuty nasledujú Renault a Nissan so spoločnou sumou 81,5 milióna eur (vyše dvoch miliárd Sk) a skupina Stellantis, ktorá má zaplatiť 74,9 milióna eur.

Potrestané boli tiež automobilky Mitsubishi, Ford, BMW, Honda, Hyundai a Kia, Jaguar Land Rover a Tata, Mazda, Opel, GM, Suzuki a Toyota.Komisia zistila, že automobilky sa zaviazali nevyplácať automobilovým vrakoviskám žiadnu kompenzáciu za recykláciu vozidiel, pričom sa riadili takzvanou stratégiou nulových nákladov na spracovanie. Ďalej sa dohodli, že nebudú propagovať podiel recyklovaných materiálov vo svojich nových vozňoch, aby spotrebitelia nemali možnosť zohľadniť túto informáciu pri výbere vozidiel.Podľa európskej smernice pritom výrobcovia musia poslednému majiteľovi vozidla umožniť odovzdanie na likvidáciu bez dodatočných nákladov. V prípade potreby sú automobilky povinné znášať náklady likvidácie, uviedla EK.