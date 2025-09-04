Európe hrozí rastúca závislosť od Číny pri batériách pre elektromobily: Trh čaká na zásadné rozhodnutia

Závislosť Európy od batérií pre elektromobily (EV) z Číny ohrozuje bezpečnosť ich dodávok aj technologickú suverenitu kontinentu. Uviedla to vo štvrtok konzultačná spoločnosť Deloitte pred autosalónom v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa odhadov Deloitte v Európe sa v roku 2024 vyrobilo iba 13 % batérií pre elektromobily. Takmer všetky boli vyrobené v dcérskych spoločnostiach čínskych a juhokórejských firiem, pričom iba jeden výrobca mal sídlo v Európskej únii (EÚ) a vyrábal v obmedzenom rozsahu. Približne 70 % globálnej produkcie batérií pre elektromobily pochádzalo vlani z Číny.
Deloitte očakáva, že tržby z batérií pre elektromobily v Európe vzrastú zo 16 miliárd eur v roku 2024 na 54 miliárd eur do roku 2030. Bez rýchleho rozšírenia miestnej výroby hrozí trhu s elektromobilmi upevnenie závislosti od čínskych a iných ázijských dodávateľov, upozornila poradenská spoločnosť.
Poznamenala, že batérie sú najdrahším komponentom elektromobilu, ktorý určuje náklady, výkon a dojazd.
Spoločnosť Deloitte varovala, že dominancia Ázie predstavuje „regionálnu monopolizáciu“ trhu, čo zvyšuje riziko, že európski výrobcovia automobilov by mohli stratiť prístup k najmodernejším technológiám.
Poukázala tiež na meškanie alebo zrušenie európskych projektov tovární na batérie vrátane kolapsu švédskej firmy Northvolt.