EÚ zvažuje zníženie ciel na americké hnojivá: Lacnejšie produkty by mohli nahradiť dovoz z Ruska

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/matthiasboeckel

Európska únia (EÚ) je otvorená zníženiu ciel na dovoz hnojív z USA v rámci svojej ponuky na rokovaniach o obchode s Washingtonom. Ale nezníži svoje normy v prípade bezpečnosti potravín v snahe o dohodu. Uviedol to v piatok eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

„To je určite možnosť,“ povedal Hansen o znížení ciel na americké hnojivá. „Bude to na stole. A myslím si, že by to bola obrovská cesta vpred a tiež ponuka pre USA,“ povedal pre agentúru Reuters a dodal, že či to bude znamenať nulové clá alebo zníženie súčasných sadzieb, bude potrebné prerokovať.

EÚ uplatňuje štandardné clá vo výške 5,5 % na dovoz amoniaku z USA a 6,5 ​​% na dusíkaté hnojivá. A tiež antidumpingové clo vo výške 29,48 eura za tonu na americký dusičnan amónny, ktorý tvoril v minulom roku približne tri štvrtiny dovozu hnojív z USA do EÚ, ukázali obchodné údaje bloku.

Zníženie ciel by mohlo podporiť nákupy amerického hnojiva v Európe, čím by sa zaplnila medzera, keďže EÚ obmedzuje dodávky z Ruska. Podľa údajov EÚ v roku 2023 pochádzalo približne 24 % dovozu dusíkatých hnojív z Ruska, zatiaľ čo z USA to bolo 8 %. „Verím, že väčšina Európanov by uprednostnila nákup hnojív z USA ako z Ruska,“ povedal Hansen.

EÚ uvalí na dusíkaté hnojivá z Ruska clá, ktoré sa v priebehu troch rokov zvýšia na 100 %, čo je úroveň, ktorá efektívne zastaví ročné dodávky, v súčasnosti v hodnote 1,3 miliardy eur. Podľa Hansena je EÚ otvorená aj diskusii o zvýšení nákupov hovädzieho mäsa bez hormónov z USA a dohode o zavedení nulových ciel na vína z EÚ a USA.

Upozornil však, že blok nezľaví zo svojich prísnych noriem bezpečnosti potravín, aj keď sa snaží o dohodu s Washingtonom. „Nevidím priestor na manévrovanie, aby sme znížili naše vysoké štandardy kvality. Ale, samozrejme, v iných bodoch, pri iných produktoch, sme veľmi otvorení rokovaniam,“ dodal Hansen.