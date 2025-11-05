EÚ získala priamy prístup k vzácnym zeminám: Nový kanál s Čínou má chrániť priemysel pred výpadkami

Európska únia (EÚ) zriadila „špeciálny kanál“ na komunikáciu s čínskymi úradmi, aby zabezpečila dodávky vzácnych zemín, ktoré sú životne dôležité pre jej priemysel. Uviedol to v stredu eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič počas návštevy v Kuvajte, kde sa zúčastnil na obchodnom fóre Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive a EÚ (GCC-EU). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Tento krok nasleduje po zavedení kontroly vývozu vzácnych zemín v Číne začiatkom tohto roka, čo vyvolalo v Európe obavy z možného narušenia výroby elektrických vozidiel, veterných turbín a iných technológií, ktoré sú závislé od permanentných magnetov.
Séria dohôd s Európou a USA neskôr zmiernila krízu v dodávkach. EÚ, USA a ďalšie krajiny sa medzitým predbiehajú v budovaní alternatív k čínskemu dodávateľskému reťazcu vzácnych zemín.
Šefčovič poznamenal, že o tejto otázke niekoľkokrát diskutoval priamo s čínskym ministrom obchodu Wangom Wen-tchaom, pričom zdôraznil, že zle riadené vývozné procedúry by mohli mať „veľmi negatívny vplyv na výrobu v EÚ“.
Brusel a Peking sa dohodli na priorite pre žiadosti od európskych firiem. Prostredníctvom nového kanála úradníci na oboch stranách spolupracujú na preskúmaní a urýchlení vydávania vývozných povolení na materiály vzácnych zemín, povedal.
Podľa Šefčoviča predložili európske firmy čínskym úradom od zavedenia kontrol približne 2000 žiadostí, pričom niečo vyše polovice už bolo schválených.
Brusel naďalej vyvíja tlak na Peking, aby zrýchlil vybavovanie zostávajúcich žiadostí, a zároveň pracuje na diverzifikácii dodávok z nových zdrojov v Európe vrátane produkcie vzácnych zemín a magnetov v Estónsku.
V utorok (4. 11.) Európska komisia oznámila, že predstavitelia Únie a Číny diskutovali o všeobecných licenciách na uľahčenie vývozu vzácnych zemín. Tie by mali zodpovedať druhu licencií, ktoré Spojené štáty údajne získali od Číny.