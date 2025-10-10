EÚ odobrila daňové úľavy na rozvoj čistých technológií: Čo to znamená pre priemysel a firmy?

Rada EÚ (členské štáty) v piatok schválila závery o daňových stimuloch na podporu čistých technológií a priemyslu ako súčasť dohody EÚ o čistom priemysle. Závery Rady EÚ reagujú na odporúčanie Európskej komisie k tejto téme, ktoré bolo zverejnené začiatkom júla tohto roka, informuje spravodajca TASR.
Dohoda o čistom priemysle je hlavnou iniciatívou Kompasu konkurencieschopnosti, plánu EÚ na zjednodušenie a zrýchlenie podnikania a zabezpečenie prosperity Európy.
Samotná dohoda má za cieľ podporiť dekarbonizáciu priemyslu a vytvoriť z EÚ konkurencieschopné a atraktívne centrum pre výrobu prostredníctvom podpory čistých technológií a obehových obchodných modelov.
Odporúčanie eurokomisie navrhuje daňové stimuly, ktoré by sa mohli použiť na podporu čistého priemyslu v EÚ, a to cielené daňové úľavy a zrýchlené odpisovanie. Odporúča tiež, aby daňové stimuly dodržiavali určité všeobecné zásady, aby sa zabezpečila nákladová efektívnosť, jednoduchosť a včasnosť takýchto opatrení.
Rada EÚ vo svojich záveroch zdôrazňuje potrebu oživiť hospodársku dynamiku v Európe a posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť. V tomto duchu závery vítajú odporúčanie eurokomisie a politické možnosti, ktoré stanovuje na pomoc pri dosahovaní cieľov dohody o čistom priemysle.
Členské štáty zároveň zdôraznili potrebu zachovať jednoduché daňové stimuly pre spoločnosti a daňové orgány, najmä vzhľadom na rozdiely v daňových systémoch v rámci Únie. Rada EÚ poznamenáva, že daňové stimuly by sa mali považovať za jeden z možných prvkov, ktoré by mal každý členský štát zvážiť v rámci vyvíjajúceho sa súboru politík na podporu rozvoja čistej energie, priemyselnej dekarbonizácie a čistých technológií.
V záveroch sa ďalej zdôrazňuje, že kľúčová je flexibilita pri uplatňovaní nových opatrení. Členské štáty, z ktorých niektoré už majú zavedené podobné opatrenia, môžu slobodne navrhovať, implementovať a uplatňovať daňové stimuly v súlade so svojou individuálnou situáciou, berúc do úvahy potenciálne rozpočtové vplyvy.
Rada EÚ nakoniec vyzvala národné vlády, aby s podporou Európskej komisie v prípade potreby vyhodnotili účinnosť daňových stimulov, ktoré zaviedli, a aby si vymieňali osvedčené postupy s ostatnými členskými štátmi.