Embraco na Spiši prepúšťa stovku ľudí: Dôvodom je slabý dopyt, firma chystá zmeny

Spišskonovoveská spoločnosť Embraco Slovakia začala koncom augusta s hromadným prepúšťaním. Ide podľa riaditeľa závodu Andrého Bublitza o nepopulárne, no nevyhnutné opatrenie. Je však reakciou na celkový pokles globálneho dopytu po kompresoroch v segmente komerčného chladenia. Hromadné prepúšťanie sa v priebehu troch mesiacov celkovo dotkne približne 100 ľudí na rôznych pozíciách.
Výraznému poklesu dopytu v segmente komerčných kompresorov čelí najväčší zamestnávateľ v regióne už od jari. „Ide o krajné riešenie, keďže sme už vyčerpali všetky dostupné možnosti pre zvrátenie negatívnych vplyvov a zachovanie plnej zamestnanosti,” uviedol Bublitz.
Po aktuálnych zmenách by malo v závode zostať pracovať približne 1300 zamestnancov. Spoločnosť postupne doručuje výpovede, pričom zamestnancom bude plynúť výpovedná doba v zmysle zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. „Manažment bude naďalej hľadať riešenia na elimináciu dosahov a pokračovať v realizácii viacerých opatrení, vrátane rekvalifikácie pracovníkov,” ubezpečil riaditeľ závodu.
V priebehu minulého roka spoločnosť odštartovala čiastočnú transformáciu výroby a stala sa tak hybridným závodom, v ktorom sa popri hermetických kompresoroch a kondenzačných jednotkách postupne začína aj s produkciou priemyselných motorov a komponentov pre motory. K samotnému štartu výroby by malo dôjsť koncom tohto roka. Cieľom diverzifikácie je práve rozloženie výrobného portfólia do dvoch hlavných segmentov výroby – kompresorov a priemyselných motorov. To má okrem iného zabezpečiť lepšiu stabilitu a udržateľnosť závodu v regióne Spiša, vrátane jeho väčšej odolnosti voči globálnym výkyvom na trhoch.