Dátové centrá či výroba Tesiel: Fico sa stretol s Muskom, pozýva ho investovať na Slovensku! (video)

VIDEO Premiér Robert Fico s Elonom Muskom diskutoval aj o možných investíciách na Slovensku či avizovaných clách na automobily. Foto: https://www.facebook.com/robertficosk

Slovenský premiér Robert Fico sa počas prvého dňa svojej pracovnej cesty v USA stretol aj so známym multimiliardárom Elonom Muskom. Jednou z tém ich rozhovoru boli aj možnosti nových investícií na Slovensku, pričom reč bola aj o výrobe áut, keďže Tesla aktuálne hľadá aj krajinu pre ich produkciu.

Premiér Robert Fico hovoril počas stretnutia s Elonom Muskom o zrušení americkej agentúry USAID, ktorá podľa jeho slov financovala aj rôzne aktivity na Slovensku. Druhou témou ich rozhovorov bolo aj možné zavedenie ciel zo strany USA na rôzne výrobky. Pokiaľ by Spojené štátny Americké pristúpili k zavedeniu vysokých ciel na autá dovážané z Európy, podľa Fica by to bol vážny problém aj pre Slovensko. Autá zaťažené takýmito clami by boli totiž v USA prakticky nepredajné.

„Naliehal som na pána Muska, že toto je téma, kde sa netreba ponáhľať,“ priblížil obsah rozhovoru vo videu z Washingtonu Fico. Zavádzanie ciel bude podľa premiéra poškodzovať obe strany a bolo by preto vhodné vytvoriť ešte časový priestor a diskutovať, ako by bolo možné sa zavádzaniu ciel vyhnúť.

Jednou z možných ciest by podľa Fica mohlo byť to, že by sa rovnaké clá zaviedli aj na dovoz amerických áut do Európy alebo, že budú nulové clá. Elon Musk presadzuje podľa slovenského premiéra myšlienku rovnakých taríf, čo dáva priestor ešte na diskusiu.

Treťou témou vzájomných rozhovorov boli aj možnosti pre nové investície na Slovensku. „Je všeobecne známe, že na Slovensku sa vyrába obrovský počet automobilov, je na Slovensku lokalizovaných viac výrobcov áut a je rovnako známe, že sa hľadá krajina, ktorá by mohla byť výrobcom elektrických vozidiel Tesla,“ vyhlásil Fico.

Zapojíme sa do rozvoja umelej inteligencie?

Okrem ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu hovoril slovenský premiér s Muskom, ktorý je okrem iného aj šéfom automobilky Tesla, aj o možnosti umiestnenia dátových centier na Slovensku pre rôzne projekty umelej inteligencie.

Tieto rozhovory by pritom nemuseli byť posledné, Fico by chcel o týchto témach hovoriť s tímom okolo Elona Muska aj na ďalších stretnutiach. Keďže samotný Elon Musk je podľa Fica extrémne vyťažený a nebude môcť navštíviť Slovensko, pozvánku na návštevu našej krajiny dostali ľudia z jeho tímu. Cieľom ich návštevy by malo byť to, že by sa oboznámili s investičnou atmosférou na Slovensku a „zvážili všetky možnosti“.