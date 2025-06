Continental znižuje odhad ziskovosti na rok 2025: Prečo čaká firmu náročné obdobie?

Ruská ekonomika prešla na vojnový režim. Ťahá ju predovšetkým výroba zbraní. Foto: SITA/AP

Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilky Continental revidoval svoju pôvodnú prognózu v oblasti ziskovosti na tento rok, a to smerom nadol. Odhad zhoršil ako pre svoju kľúčovú divíziu pneumatík, tak aj pre celú skupinu, pričom poukázal na kurzové vplyvy a stále väčšie prekážky v oblasti obchodu. Informácie spoločnosti zverejnila agentúra Reuters.

Continental najnovšie predpokladá, že upravená marža EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) v oblasti divízie pneumatík dosiahne tento rok od 12,5 % do 14 %. V predchádzajúcej prognóze uvádzala firma upravenú maržu EBIT na úrovni 13,3 % až 14,3 %.

Horšie sa podľa spoločnosti bude vyvíjať tento rok aj upravená marža EBIT pre celú skupinu. Mala by dosiahnuť 10 % až 11 %, pričom Continental pôvodne očakával, že sa bude pohybovať od 10,5 % do 11,5 %. Najnovšie údaje berú podľa firmy do úvahy súčasné americké dovozné clá.

Nemecká spoločnosť zároveň potvrdila svoje plány predať na budúci rok svoju divíziu ContiTech. Cieľom je zmena firmy na výrobcu výhradne pneumatík. Okrem toho plánuje odčleniť svoju automobilovú divíziu pod novým názvom Aumovio, pričom k uvedeniu jej akcií na burzu by malo dôjsť v septembri.