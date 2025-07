Clá USA môžu nemecký export výrazne zasiahnuť: Priemysel čakajú miliardové straty

Nemecká futbalová asociácia. Foto: unsplash.com/ Diogo Brandao

Zvýšenie amerických ciel by mohlo nemeckému priemyslu v jeho obchodovaní so Spojenými štátmi v strednodobom horizonte priniesť straty až do výšky 31 miliárd eur. Nemecký export do USA by tak klesol približne o pätinu, oznámila v stredu poradenská spoločnosť Deloitte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najviac by bolo zasiahnuté strojárstvo, pričom export do USA by klesol o 23 % a straty by dosiahli 7,2 miliardy eur. Na druhom mieste by bol farmaceutický priemysel, ktorého export do Spojených štátov by mohol klesnúť o takmer 20 %, teda o 5,1 miliardy eur. Na straty v dvojcifernom percentuálnom rozpätí by sa mali pripraviť aj automobilový a chemický priemysel, uviedla mníchovská pobočka poradenskej spoločnosti.

Deloitte predpokladá, že nemecký priemysel sa bude čoraz viac orientovať na iné krajiny v rámci Európskej únie (EÚ), ale aj na štáty ako Indonézia a Južná Kórea. Neočakáva sa však, že odvetvie bude schopné v plnom rozsahu kompenzovať svoje straty v USA. Čistý deficit nemeckého priemyselného vývozu by tak mal dosiahnuť 7,1 miliardy eur.

Európska komisia v pondelok (28. 7.) ustúpila tlaku Washingtonu a súhlasila s colnou sadzbou vo výške 15 % na väčšinu európskych tovarov. Podľa spoločnosti Deloitte to znamená, že clá na dovoz z krajín EÚ sa zvýšia viac ako štvornásobne, keďže v minulom roku sa podľa jej výpočtov v priemere pohybovali na úrovni 3,5 %.