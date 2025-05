Clá USA môžu mať vplyv na 10-tisíc miest zamestnancov automobilového sektora na Slovensku

Fabrika automobilky Volkswagen v Bratislave. Foto: TASR

Clá zavedené Trumpovou administratívou by mohli mať pri najhoršom scenári negatívny vplyv na približne 10.000 zamestnancov automobilového sektora na Slovensku. Pre viaceré médiá to uviedol výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Pavol Prepiak po rokovaní predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) so zástupcami automobilového sektora.

„Ten extrémny dosah by mohol byť v automobilovom priemysle do 10 000 zamestnancov, ktorých by sa to mohlo dotknúť,“ povedal Prepiak. Vplyv na zisky a tržby automobiliek na Slovensku sa zatiaľ podľa neho nedá odhadnúť. „Nevieme posúdiť presne reakciu, ako budú automobilky na zavedenie alebo teda na zníženie objemu vývozu do Spojených štátov úplne presne reagovať,“ skonštatoval.

Výkonný viceprezident ZAP SR apeluje na potrebu udržania si konkurencieschopnosti. Problematické sú podľa neho v tejto súvislosti napríklad mzdové náklady. Odvodové zaťaženie na Slovensku je pritom podľa Prepiaka najvyššie spomedzi krajín V4.