Čínsky priemysel klesá šiesty mesiac: Slabý dopyt, kríza nehnuteľností a cenová vojna

TASR

Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle v septembri klesla už šiesty mesiac po sebe. Index nákupných manažérov (PMI) v odvetví dosiahol 49,8 bodu, oznámil v utorok čínsky štatistický úrad. Pozorne sledovaný ukazovateľ síce v porovnaní s augustom posilnil o 0,4 %, zostal však tesne pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Výhľad bol negatívny najmä v prípade malých a stredných podnikov, zatiaľ čo nálada medzi veľkými spoločnosťami bola pozitívnejšia, uviedol štatistický úrad. Výkon druhej najväčšej svetovej ekonomiky naďalej zaťažuje kríza na trhu s nehnuteľnosťami. Domáci dopyt navyše zostáva príliš slabý na to, aby dokázal absorbovať nadmernú ponuku. V odvetviach, ako je automobilový priemysel, zase pokračuje tvrdá cenová vojna, ktorá výrazne znižuje zisky spoločností. Nevyriešené obchodné spory s USA tiež nútia podniky, aby hľadali nové exportné trhy.

