Čínske firmy zaplavujú Nemecko lacným tovarom: Americké clá presmerovali export do Európy

Objem čínskeho tovaru dodaného do Nemecka sa v prvých siedmich mesiacoch 2025 zvýšil viac ako dvojnásobne v porovnaní s nárastom celkového importu, keďže americké clá narušili globálne obchodné toky. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Konkrétne, za sedem mesiacoch do konca júla 2025 sa dovoz z Číny do Nemecka zvýšil o 10,5 % (na 97,6 miliardy eur), zatiaľ čo celkový dovoz v tomto období vzrástol o 4,9 % (na približne 796,6 miliardy eur), ukázali údaje, ktoré inštitút čerpal zo štatistík spolkového úradu Destatis.
Od októbra do júna, čo je obdobie, ktoré si vybral IAB pre svoju analýzu, sa po úprave o cenové a kalendárne vplyvy hodnota dovozu medi z Číny do Nemecka zvýšila o 91 %, oblečenia o 24 % a hračiek, hier a športového tovaru o 12 %.
„Zatiaľ nás nezaplavil čínsky tovar naprieč celým spektrom,“ povedal Enzo Weber, vedúci oddelenia prognóz a makroekonomických analýz v IAB. Dodal, že existujú niektoré skupiny produktov, kde možno už pozorovať vplyv amerických ciel.
Poradenská spoločnosť Aevean v separátnej správe uviedla, že v dôsledku amerických ciel na čínsky tovar v máji hodnota čínskych dodávok elektroniky do Spojených štátov medziročne klesla o 43 %.
Mnohí čínski výrobcovia sa preto pravdepodobne snažia zbaviť sa svojho tovaru v Európe, čo by podľa Webera mohla byť dobrá správa pre nemeckých spotrebiteľov. „Tovar sa dá získať lacnejšie vďaka väčšej ponuke produktov, ktoré sa už v USA nepredávajú,“ povedal Weber.
„Tento tovar sa stále vyrába aj v Nemecku, ale nemecká ekonomika od neho nezávisí,“ povedal analytik IAB s odkazom na kategórie produktov, v ktorých bol zaznamenaný veľký nárast.
Autori štúdie však varujú, že rast dovozu z Číny by mohol zintenzívniť cenovú konkurenciu v Nemecku a znížiť marže, najmä v sektoroch, kde čínski výrobcovia využívajú štrukturálnu cenovú výhodu.