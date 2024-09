Čínske elektromobily zostanú na trhu EÚ konkurencieschopné aj napriek clám

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/paulbr75

Aj napriek dodatočným clám Európskej únie (EÚ) zostanú čínske elektromobily na európskom trhu konkurencieschopné. A to najmä po tom, ako Brusel v auguste clá znížil. Informuje správa CNBC.

EÚ na konci augusta revidovala clá na dovoz áut BYD zo 17,4 % na 17 %, Geely z 19,9 % na 19,3 % a SAIC z 37,6 % na 36,3 %. Aby sa európsky trh stal pre čínskych vývozcov elektromobilov neatraktívnym, clá by museli dosiahnuť 50 %, tvrdí poradenská spoločnosť Rhodium. Podľa nej by toto číslo malo byť ešte vyššie pre vertikálne integrovaných výrobcov, ako je BYD.

Súčasné clá nebudú pre čínskych výrobcov elektromobilov významným odstrašujúcim faktorom, uviedol šéf poradenskej firmy AutoForecast Solutions Joseph McCabe. Ohlásené clá budú podľa neho predstavovať prekážku, ale nie bariéru vstupu na európsky trh.

Poukázal na to, že clá EÚ nie sú také prísne ako tie, ktoré oznámila Severná Amerika, pretože európski a čínski výrobcovia sú vzájomne silne prepojení. USA oznámili 100-percentné clo na čínske elektromobily v máji. Kanada potom rovnako nasledovala Spojené štáty v auguste.

„Je to krehká rovnováha, ako podporiť domácu európsku výrobu bez toho, aby to malo vážny vplyv na ich čínske prevádzky,“ uviedol McCabe. „Ak majú naozaj zničiť odvetvie elektromobilov v Číne, musia zaviesť clá vo výške 300 %, čo podľa mňa nedáva zmysel,“ uviedol IT šéf investičnej skupiny GROW Investment Group William Ma. McCabe zasa varoval, že ak by clá negatívne zasiahli čínskych výrobcov originálnych zariadení, riziko odvetných colných opatrení zo strany Pekingu voči Európe je vysoké.