Čínske automobilky do roku 2030 ovládnu tretinu globálneho trhu

Čínske automobilky budú v nasledujúcich rokoch pokračovať v zahraničnej expanzii a do roku 2030 ovládnu 33 percent svetového automobilového trhu. Predpovedá to štúdia poradenskej spoločnosti AlixPartners. V tomto roku by mal podľa nej podiel čínskych automobiliek na svetovom trhu predstavovať 21 percent, napísal server CNBC.

Štúdia predpokladá, že ročný predaj čínskych automobiliek v zahraničí sa do roku 2030 zvýši na deväť miliónov vozidiel z tohtoročných troch miliónov. Rýchla expanzia čínskych výrobcov čoraz viac znepokojuje tradičné automobilky i politikov po celom svete. Panujú obavy, že lacné čínske automobily zaplavia trhy na úkor domácej produkcie, najmä v oblasti elektromobilov.

Mark Wakefield zo spoločnosti AlixPartners uviedol, že Čína je schopná rýchlo uvádzať na trh nové automobily, ktoré sú lacnejšie a technologicky vyspelejšie než konkurenčné produkty. AlixPartners predpokladá, že trhový podiel čínskych automobiliek mimo Číny do roku 2030 stúpne na 13 percent z tohtoročných troch percent. Ich podiel na domácom trhu by sa potom mal zvýšiť z 59 na 72 percent.

General Motors aj Volkswagen v poslednom čase na čínskom trhu prichádzajú o svoje pozície

Tradičné západné automobilky, napríklad americký koncern General Motors či nemecký Volkswagen, v poslednom čase na čínskom trhu prichádzajú o svoje pozície kvôli prudkému vzostupu domácich výrobcov, ako sú firmy BYD, Geely a Nio.

Spoločnosť AlixPartners očakáva, že na európskom trhu podiel čínskych automobiliek do roku 2030 stúpne na 12 percent z tohtoročných šiestich. Ťažšie by sa čínski výrobcovia mali presadzovať na severoamerickom trhu, kde by sa mal ich podiel do roku 2030 zvýšiť iba na tri percentá z tohtoročného jedného percenta.

Spojené štáty zvýšia clá na čínske elektromobily na 100 percent a Eurokomisia navrhla len 38 percent

Spojené štáty v máji oznámili, že zvýšia clá na dovoz elektromobilov z Číny z 25 na 100 percent. Európska komisia (EK) navrhla zaviesť na dovoz elektromobilov z Číny do Európskej únie dodatočné clá vo výške 38,1 percenta. Tieto clá by mohli vstúpiť do platnosti na budúci týždeň, ak sa EK s čínskou vládou na poslednú chvíľu nedohodne na inom riešení. EÚ by nové clá vyberala navyše k doterajšiemu desaťpercentnému clu.

Spoločnosť AlixPartners tiež predpovedala, že čínske automobilky do konca tohto desaťročia ovládnu viac než dve tretiny ruského trhu. Jej podiel v Rusku by sa mal podľa štúdie do roku 2030 zvýšiť na 69 percent z tohtoročných 33 percent. Z Ruska sa v dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu stiahli viaceré západné automobilky.