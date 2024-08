Čínska vláda sa stretla so šéfmi automobiliek: Zvažuje vyššie clá na dovoz áut

Čínska vlajka. Foto: unsplash.com/Arthur Wang

Čínske ministerstvo obchodu uskutočnilo schôdzku s predstaviteľmi automobilového priemyslu, aby prediskutovali možné zvýšenie ciel na dovoz zahraničných áut. Informovala o tom agentúra DPA.

Ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že pozvalo expertov, zástupcov firiem a priemyselných združení, aby prezentovali svoje názory a návrhy v otázke zvýšenia dovozných ciel na benzínové či naftové autá s veľkým motorom. Viac podrobností ministerstvo nezverejnilo ani čo sa týka účastníkov schôdzky, ani výsledkov rozhovorov.

Najnovší krok Číny znamená ďalšie prípadné odvetné opatrenie po tom, ako Európska únia a USA pritvrdili svoje postoje voči dovozu elektrických áut vyrábaných v Číne. Američania už v máji rozhodli o uvalení 100-percentných dovozných ciel a Európska únia začiatkom júla uvalila na dovoz elektromobilov z Číny dočasné vyrovnávacie clá. Následne tento týždeň uviedla, že plánuje dovozné clá na elektrické autá z Číny upraviť tak, že najvyššie by dosahovalo tesne nad 36 %. Clá sú tak o niečo nižšie, než EÚ navrhovala pôvodne, v novembri (po očakávanom schválení členskými štátmi) by sa však z predbežných mali zmeniť na konečné a trvať päť rokov.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Carlos Aranda

Čínska obchodná komora v Bruseli už skôr, počas antisubvenčného vyšetrovania dovozu čínskych áut do EÚ, upozornila Úniu na možné zvýšenie ciel na dovoz áut do Číny. Ak by sa tak stalo, výrazne by na to doplatil nemecký automobilový priemysel, pre ktorý je Čína kľúčovým vývozným trhom. Peking okrem toho už začal antisubvenčné konanie v prípade dovozu liehovín, bravčového mäsa a najnovšie aj niektorých mliečnych výrobkov z Európskej únie.