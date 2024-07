Čínska spoločnosť BYD predala v druhom štvrťroku 426 039 elektromobilov

Foto: SITA/AP

Čínsky výrobca elektrických áut BYD predal v druhom štvrťroku 426 039 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená nárast o 21 %.

Hlavný konkurent BYD, americká spoločnosť Tesla, v Číne podľa odhadov v druhom kvartáli predala o 12 000 elektromobilov viac. To by v medziročnom porovnaní znamenalo pokles o 6 %. Spoločnosť zverejní svoje výsledky za druhý kvartál neskôr počas dňa. Ak sa odhady potvrdia, bude to znamenať, že v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, Tesla prvýkrát zaznamenala pokles predaja v dvoch za sebou nasledujúcich štvrťrokoch.

Americký výrobca čelí v ázijskej krajine tvrdej domácej konkurencii a slabnúcemu dopytu v dôsledku nedostatočnej ponuky cenovo dostupných nových modelov. Tesla už v januári varovala, že v Číne bude v roku 2024 rásť výrazne slabším tempom. Jej najväčší konkurent na čínskom trhu BYD od začiatku tohto roka, naopak, vykazuje stabilný rast predaja elektrických vozidiel.