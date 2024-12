Čínska firma začne ponúkať výmeny batérií namiesto dobíjania

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/paulbr75

Čínska spoločnosť CATL, najväčší svetový výrobca batérií pre elektrické vozidlá, v stredu oznámila, že od budúceho roka začne vo veľkom s výmenou batérií na domácom trhu, v Číne.

Nápad vymieňať batérie je ako „rýchle natankovanie“. Namiesto čakania, kým sa batérie dobijú, sa jednoducho vymenia. Spoločnosť CATL oznámila plány na otvorenie 1000 výmenných staníc na budúci rok v Číne. Jej dlhodobým cieľom je vybudovať 10 000 staníc spolu s partnermi. Ak sa to podarí, bude môcť konkurovať spoločnosti Nio, čínskej značke elektromobilov, ktorá otvorila viac než 2700 staníc a plánuje ich aspoň 5000.

Zatiaľ nič v takomto rozsahu neexistuje inde na svete, hoci Nio má v severnej Európe asi 60 výmenných staníc. Takáto veľká investícia je možná v Číne, kde vládna podpora zmenila najväčší svetový automobilový trh na silne elektrický trh a urobila z krajiny lídra v technológii elektrických vozidiel.

„Do roku 2030 si výmena batérií, domáce nabíjanie a verejné nabíjacie stanice rozdelia trh,“ predpovedal Robin Zeng, generálny riaditeľ CATL, na okázalej prezentácii v Sia-men na juhovýchode Číne, kde CATL sídli. Apeloval na korporátnych partnerov, aby spolupracovali pri „budovaní pohodlnejších, ekonomickejších a bezpečnejších služieb pre zákazníkov a propagovali úplne nový spôsob života“.

Vvýmena batérií čelí prekážkam. Vyžaduje si totiž štandardizáciu batérií

Agentúra AP pripomína, že výmena batérií čelí prekážkam. Vyžaduje si totiž štandardizáciu batérií, ale väčšina elektromobilov má svoju vlastnú konfiguráciu. Elektromobil môže pritom využiť akúkoľvek nabíjaciu stanicu v Číne, pretože všetky používajú spoločnú zástrčku a technológia rýchleho nabíjania skracuje čas na dobitie.

Okrem toho sa automobilky môžu obávať, že zavedením štandardnej batérie by mohli prenechať príliš veľkú kontrolu nad svojim dodávateľským reťazcom iným. Niektorí to však možnú budú chcieť otestovať, aby zistili, či výmena batérií pomôže zlepšiť predaj. A ak by to robili s CATL alebo Nio, mohlo by im to znížiť náklady.