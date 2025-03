Čínska BYD chce podľa poradcu tento rok rozhodnúť o umiestnení ďalšej fabriky v Európe

Autá sú pokryté v stánku BYD. Foto: SITA/Cyril Zingaro/Keystone

Čínska automobilka BYD plánuje v tomto roku rozhodnúť o umiestnení svojej tretej európskej fabriky na výrobu osobných vozidiel. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia osobitného poradcu firmy pre európsky trh Alfreda Altavillu.

Tento rok v októbri začne automobilka BYD prevádzku vo svojej montážnej fabrike v Maďarsku, v budúcom roku by potom mal spustiť výrobu jej závod v Turecku. Celková kapacita týchto dvoch tovární bude predstavovať 500.000 vozidiel ročne, napísala agentúra Reuters.Altavilla dnes podľa Reuters na konferencii v Miláne uviedol, že BYD začala proces výberu lokácie pre ďalšiu európsku fabriku, ktorý by mala dokončiť o sedem až osem mesiacov. „Na stole sú všetky možnosti, momentálne sú vo výberovom procese všetky krajiny,“ dodal.

Zdroj agentúry Reuters oboznámený so situáciou v pondelok uviedol, že BYD uvažuje o umiestnení fabriky v Nemecku. Altavilla však poprel, že by Nemecko bolo pre automobilku hlavným kandidátom.Spoločnosť BYD v poslednom čase zažíva silný rast a na svetovom trhu s autami s čisto elektrickým pohonom súperí o vedúcu pozíciu s americkým konkurentom Tesla, na čele ktorého stojí miliardár Elon Musk. V minulom roku firma BYD zvýšila celkový predaj o 41 percent na takmer 4,3 milióna vozidiel. Za rastom stáli predovšetkým automobily s hybridným pohonom.Spoločnosť S & P Global Mobility predpokladá, že predaj automobilky BYD na samotnom európskom trhu sa tento rok viac ako zdvojnásobí na 186.000 vozidiel z 83.000 vozidiel v minulom roku. Európsky predaj BYD by sa mal podľa S & P Global Mobility zvyšovať tiež v ďalších rokoch a v roku 2029 by sa mal vyšplhať na takmer 400.000 vozidiel.