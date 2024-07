Čínska automobilka SAIC žiada Európsku komisiu o konzultácie pre clá na elektromobily

Foto: unsplash.com/Andrew Roberts

Čínska automobilka SAIC Motor požiada Európsku komisiu (EK) o konzultácie ohľadom dodatočných vyrovnávacích ciel na dovoz elektromobilov z Číny, ktorá platí od dnes. Firma to uviedla v dnešnom vyhlásení. „EK prehliadla niektoré informácie a protiargumenty, ktoré jej SAIC zaslala v priebehu vyšetrovania,“ uviedol čínsky výrobca vo vyhlásení.

Hovorca francúzskej dcérskej firmy MG dnes agentúre Reuters oznámil, že firma má na sklade dostatok vozidiel, aby sa do novembra vyhla navyšovaniu cien pre spotrebiteľov.

Komisia SAIC zaradila medzi nespolupracujúce automobilky. Výrobca tak čelí najvyššiemu možnému dodatočnému poplatku 37,6 percenta. Pri započítaní základného cla na dovoz z Číny tak bude každý elektromobil tejto značky pri vstupe na európsky trh zaťažený dovoznými poplatkami vo výške 47,6 percenta.

Clá by po skúšobnej dobe mali platiť päť rokov

Komisia skúmala, do akej miery subvencie čínskej vlády narúšajú trh Únie s elektrickou energiou. Stanovila individuálne clá, ktoré budú v prípade čínskej automobilky BYD predstavovať 17,4 percenta, u automobilky Geely 19,9 percenta. Ostatní výrobcovia elektroáut v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, podliehajú clu 20,8 percenta.

Dočasné clá vstúpili do platnosti dnes, najviac na štyri mesiace. „V tomto časovom rámci musí byť prijaté konečné rozhodnutie o konečných clách prostredníctvom hlasovania členských štátov EÚ,“ uviedla EK vo štvrtkovom vyhlásení. Následne by podľa nej prijaté clá platili päť rokov.

Hovorca čínskeho ministerstva obchodu vo štvrtok uviedol, že Peking verí v dosiahnutie dohody v najbližších štyroch mesiacoch. Dodal, že Čína odmieta, že by nespravodlivo dotovala výrobcov elektromobilov, a pripomenul, že mnohé členské štáty EÚ tieto opatrenia odmietajú.

Podľa skoršej analýzy Reuters by prípadná čínska odveta dopadla predovšetkým na firmy Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche a Ferrari. Peking tiež v júni začal vyšetrovanie možného dumpingu zo strany dovozcov bravčového z EÚ. Podľa Reuters ide pravdepodobne o jednu z možných odvet proti clám na elektromobily.

O zavedení dočasných ciel budú v nasledujúcich dňoch hlasovať jednotlivé členské štáty písomne, a to jednoduchou väčšinou. Hlasovanie však nie je právne záväzné. O konečných clách potom budú štáty hlasovať v októbri, keď EK uzavrie vyšetrovanie. Ich zavedenie by mohlo byť zablokované len v prípade, že by proti nim hlasovala takzvaná kvalifikovaná väčšina, teda najmenej 15 krajín, ktoré predstavujú 65 percent obyvateľov EÚ. Česko podľa informácií ČTK zatiaľ o tejto otázke rokuje.

Dovoz elektromobilov do EÚ v minulom roku vzrástol o 90 percent, pričom 54 percent tohto importu pochádzalo z Číny. Väčšina elektromobilov vyvážaných z Číny ale pochádza od západných automobiliek. Postupne však rastie podiel cenovo dostupnejších čínskych značiek. Podľa analýzy ING cla na jednej strane spomalí znižovanie emisií CO2 kvôli cenovej nedostupnosti elektromobilov, ale nezabráni postupnému nástupu čínskej konkurencie na trh. Čínska automobilka Nio v reakcii na zavedenie ciel uviedla, že by mohla upraviť ceny svojich vozidiel v Európe.