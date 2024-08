Čínska asociácia odmieta návrh na úpravu ciel pri dovoze elektromobilov do Európskej únie

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/paulbr75

Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM) zásadne odmieta návrh na úpravu dodatočných represívnych ciel na dovoz elektromobilov z Číny do Európskej únie. Informovala o tom v stredu čínska štátna televízia CCTV. Návrh, ktorý v utorok predstavila Európska komisia (EK), prináša podľa asociácie značné riziká a neistotu pre čínske firmy, ktoré chcú v EÚ fungovať a investovať.

Komisia začiatkom júla uvalila na dovoz elektromobilov z Číny dočasné dodatočné clá až 37,6 percenta platné najviac štyri mesiace. Návrh konečných ciel zverejnený v utorok potom predpokladá, že by mala maximálna sadzba predstavovať 36,3 percenta. Súčasťou návrhu je aj zníženie dodatočného cla na dovoz elektromobilov americkej spoločnosti Tesla vyrobených v Číne na 9,6 percenta z predtým ohlásených 20,8 percenta.

Európska komisia, ktorá určuje obchodnú politiku EÚ, je stále presvedčená, že výroba elektromobilov v Číne má prospech z rozsiahlych štátnych dotácií. Asociácia čínskych výrobcov automobilov uvádza, že vysoké clá poškodzujú dôveru čínskych firiem pôsobiacich v Európe. Výsledkom budú nepriaznivé dopady na rozvoj automobilového sektora v EÚ, na miestne pracovné príležitosti aj na snahu o udržateľný rozvoj, uviedla asociácia.

Podľa návrhu, ktorý komisia zverejnila v utorok, by clo pre čínske automobilky, ktoré s EK spolupracujú pri vyšetrovaní dopadov čínskych dotácií, malo predstavovať 21,3 percenta. Pre nespolupracujúce automobilky potom 36,3 percenta. Návrh počíta aj s individuálnym deväťpercentným clom pre automobilku Tesla, ktorú EK predtým radila medzi spolupracujúce automobilky.

Dodatočné clá na dovoz elektromobilov z Číny sa podľa britského listu Financial Times zatiaľ hradia len formou bankových záruk a čaká sa na ich konečné schválenie členskými štátmi EÚ, ktoré by o tejto záležitosti mali rozhodnúť do konca októbra. V prípade schválenia by clá vstúpili do platnosti na päť rokov. Komisia v utorok uviedla, že clá nemieni vyberať so spätnou platnosťou.