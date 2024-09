Čína v spore o clá verí, že Nemecko podporí vzájomne výhodné riešenia

Foto: unsplash.com/Joshua Fernandez

Zavedenie dodatočných ciel na čínske elektrické vozidlá zo strany Európskej únie (EÚ) by vážne narušilo obchodnú a investičnú spoluprácu medzi Čínou a Nemeckom. Vyhlásil to v utorok (17. 9.) čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao na stretnutí s nemeckým ministrom hospodárstva Robertom Habeckom. Zároveň vyjadril presvedčenie, že spor sa podarí vyriešiť v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Európska komisia (EK) má v krátkom čase rozhodnúť, či navrhne konečné antisubvenčné clá až do výšky 35,5 % na elektrické autá vyrobené v Číne, a to nad rámec štandardného 10-% cla uplatňovaného v EÚ na dovoz automobilov. Wang Wen-tchao pricestoval do Európy, kde sa už stretol s predstaviteľmi viacerých členských štátov EÚ. Vo štvrtok (19. 9.) má na programe rokovania s výkonným podpredsedom EK a komisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom.

Čínsky minister vyjadril nádej, že Nemecko bude vychádzať zo svojich vlastných záujmov a bude vplývať na Komisiu, aby v dialógu s Pekingom hľadala vzájomne výhodné riešenie. Habeck konštatoval, že Nemecko podporuje voľný obchod a víta, že čínske spoločnosti vyrábajúce autá a súčiastky investujú v Európe. Vláda v Berlíne podľa neho vyvinie maximálne úsilie v snahe zabrániť obchodným konfliktom.