Čína uvoľnila vývoz čipov pre automobilky: Hrozba zdražovania áut v Európe zatiaľ pominula

Čína súhlasila s povolením vývozu čipov, ktoré sú kľúčové pre výrobu automobilov. Predišlo sa tak rozsiahlym odstávkam, ktorých sa toto odvetvie priemyslu obávalo. TASR o tom informuje na základe správy CNN.
Čipy dodáva spoločnosť Nexperia so sídlom v Holandsku, ktorú vlastní čínska firma Wingtech Technology. Nexperia dodáva až 40 % automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel.
Holandská vláda však pod tlakom USA minulý mesiac prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Washington zaradil totiž čínsku materskú spoločnosť Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čínska vláda v reakcii na krok Holandska nariadila kontrolu vývozu, ktorá na týždne zastavila dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo zvýšiť ceny vozidiel, podobne ako v rokoch po pandémii.
Čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení uviedlo, že „neprimerané zasahovanie holandskej vlády do vnútorných záležitostí spoločnosti viedlo k súčasnému chaosu v globálnom dodávateľskom reťazci.“
Po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga minulý týždeň však Peking oznámil, že umožní zákazníkom požiadať o výnimky z nedávno zavedenej kontroly vývozu a získať čipy, ktoré potrebujú.
„Čína, ako zodpovedná krajina, plne zohľadňuje bezpečnosť a stabilitu domácich a medzinárodných dodávateľských reťazcov. Komplexne zvážime skutočnú situáciu firiem a udelíme výnimky oprávnenému vývozu,“ uviedlo v sobotu (1. 11.) čínske ministerstvo obchodu.
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) označilo krok Číny za dobrú správu. Napriek tomu má obavy, že kríza sa úplne neskončila. „Zostáva niekoľko praktických otázok, napríklad ako bude udelená výnimka z kontroly vývozu,“ uvádza sa vo vyhlásení ACEA. „Kým sa opäť nezačne bezpečný tok tovaru, situácia zostane kritická,“ dodalo združenie.