Čína úplne stopla dovoz sóje z USA: Južná Amerika z toho ťaží, americkí farmári strácajú miliardy

Čína nedoviezla zo Spojených štátov minulý mesiac žiadnu sóju, čo sa stalo prvýkrát za takmer sedem rokov. Naopak, dovoz z krajín Južnej Ameriky zaznamenal prudký rast. Dôvodom sú nové obchodné spory medzi Čínou a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa údajov čínskej colnej správy sa v mesiaci september nezrealizoval žiadny dovoz sóje z USA. Čína tak nedoviezla žiadnu sóju zo Spojených štátov prvýkrát od novembra 2018. Na porovnanie, v septembri minulého roka doviezla Čína zo Spojených štátov 1,7 milióna ton sójových bôbov. Nulový dovoz je výsledkom vysokých dovozných ciel, ktoré Peking uvalil na niektoré americké produkty po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol vysoké clá na čínske tovary.
Čína je pritom najväčším dovozcom sóje na svete. Z jej obchodného sporu s USA vyťažili štáty Južnej Ameriky ako Argentína a Brazília. Čínsky dovoz sóje z Brazílie sa v septembri zvýšil medziročne o 29,9 % na 10,96 milióna ton a v prípade sóje z Argentíny vyskočil o 91,5 % na 1,17 milióna ton. Brazílska sója tak z celkového objemu dovozu do Číny tvorila 85,2 % a sója z Argentíny 9 %.
Celkovo Čína doviezla v septembri 12,87 milióna ton sóje. To je druhý najvyšší objem dovozu v histórii meraní.
Peking si z novej jesennej úrody sóje v USA nerezervoval zatiaľ žiadne dodávky. Šanca pre amerických farmárov však bez dohody rýchlo klesá, keďže dovozcovia si naďalej rezervujú dodávky z Južnej Ameriky. Ak nedôjde v obchodných rokovaniach medzi Čínou a USA k dohode, americkým farmárom hrozia škody za miliardy dolárov.
Na druhej strane, aj Číňania môžu mať problém, a to na začiatku budúceho roka, než sa na trh dostane sója z novej brazílskej úrody. „Ak medzičasom nedôjde k uzatvoreniu obchodnej dohody medzi Pekingom a Washingtonom, Čína môže mať v období február až apríl nedostatok sóje. Brazília totiž už dodala veľké objemy komodity a nikto nevie, koľko zo starej úrody ešte má k dispozícii,“ povedal Johnny Siang, zakladateľ poradenskej spoločnosti AgRadar Consulting so sídlom v Pekingu. Americký prezident Trump však v nedeľu (19. 10.) uviedol, že je presvedčený, že dohodu o vývoze sóje sa podarí uzatvoriť.