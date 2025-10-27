Čínska ekonomika rastie najpomalším tempom za posledných dvanásť mesiacov, no zároveň upevňuje svoju dominanciu v strategických sektoroch. Spomalenie rastu HDP a nové obmedzenia exportu vzácnych zemín tak vytvárajú dvojitý obraz krajiny, ktorá síce čelí vnútorným slabinám, no na geopolitickej úrovni zostáva mimoriadne silná.
Podľa Národného štatistického úradu Číny sa HDP krajiny v treťom štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 4,8 %, čo je pokles oproti 5,2 % v druhom štvrťroku. Za prvých deväť mesiacov roka ekonomika vzrástla o 5,2 %, takže Peking sa stále pohybuje v rozmedzí svojho oficiálneho cieľa – okolo 5 % ročne.
Ako uvádza The Wall Street Journal, spomalenie však prichádza v čase, keď Čína vedie s USA tvrdé obchodné rokovania. Po tom, ako Peking začiatkom októbra sprísnil kontrolu exportu vzácnych zemín, americký prezident Donald Trump pohrozil 100-percentným clom na všetok čínsky dovoz.
Čínska kontrola nad vzácnymi zeminami
The Wall Street Journal tiež informuje o tom, že Čína si svoju pozíciu svetového lídra vo výrobe a spracovaní vzácnych zemín budovala viac než tri desaťročia. Od 90. rokov systematicky dotovala domáce ťažobné firmy, zakázala zahraničné vlastníctvo baní a postupne zoskupila stovky malých producentov do niekoľkých štátnych gigantov.
Dnes ovláda približne 90 percent svetovej rafinovanej produkcie, čo jej dáva obrovskú moc nad globálnym technologickým reťazcom – od výroby elektromotorov a veterných turbín až po bojové lietadlá a smartfóny.
Keď USA v posledných rokoch začali oživovať vlastnú ťažbu, Peking reagoval zaplavením trhu lacnou produkciou, čím konkurenciu ekonomicky vyčerpal. V minulosti podobným spôsobom zlikvidoval americké závody a následne získal prístup k ich technológiám.
Len tento rok Čína oznámila, že firmy vyrábajúce magnety z čínskych vzácnych zemín v zahraničí budú musieť žiadať o exportné povolenia. Tento krok vyvolal ostrú reakciu Washingtonu, ktorý vníma situáciu ako hrozbu pre národnú bezpečnosť.
Export drží ekonomiku nad vodou
Paradoxne, čínska ekonomika v roku 2025 zatiaľ odoláva vďaka silnému exportu – celkové vývozy sa za deväť mesiacov zvýšili o 6,1 %, hoci do USA klesli o takmer 17 %. Domáci dopyt však ostáva slabý. Maloobchodné tržby stúpli len o 3 %, investície do nehnuteľností klesli o takmer 14 % a ceny bytov sa ďalej prepadávajú.
Čínska vláda čelí aj deflačným tlakom, ktoré znižujú zisky podnikov a investičnú aktivitu. Peking sa snaží brzdiť „involúciu“ – prehnanú konkurenciu a cenové vojny v sektoroch ako oceľ a elektromobily. Podľa ekonómov ide o typický znak čínskeho modelu – vláda dokáže štátom riadenou industrializáciou udržiavať strategickú moc, aj keď trhové ukazovatele slabnú.
Čo teda bude nasledovať? Analytici predpokladajú, že Peking bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v cieľovej podpore rastu, no zároveň bude využívať svoje surovinové zbrane v obchodnej vojne s USA. Čínske vedenie momentálne pripravuje nový päťročný plán, ktorý má posilniť high-tech priemysel, znížiť závislosť od západu a zvýšiť domáci dopyt.
Aj napriek spomaleniu sa Čína zatiaľ drží svojho rastového cieľa, no jej ekonomika stojí na čoraz vratkejších nohách. Kým export ostáva silný, domáci trh, spotreba aj ceny signalizujú, že druhá najväčšia ekonomika sveta sa ocitla na križovatke medzi stabilitou a stagnáciou.