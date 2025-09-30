Čína prehlbuje spor s Austráliou: Zakázala dovoz železnej rudy od BHP Group, hrozí zdražovanie ocele?

Čínska vlajka. Foto: unsplash.com/Arthur Wang
TASR

Čína zakázala dovoz železnej rudy od austrálskeho ťažiara BHP Group. Dôvodom je prehĺbenie sporu o ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Čínsky štátny nákupca železnej rudy nariadil veľkým domácim producentom ocele a obchodníkom, aby dočasne zastavili nákupy od BHP Group. Tým sa rozšírilo predchádzajúce obmedzenie, keďže rokovania o kontrakte medzi China Mineral Resources Group a austrálskym koncernom sa dostali do slepej uličky, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.

Peking založil spoločnosť China Mineral Resources Group, aby posilnil svoju pozíciu na trhu so železnou rudou.

