Čína prehlbuje spor s Austráliou: Zakázala dovoz železnej rudy od BHP Group, hrozí zdražovanie ocele?

Čína zakázala dovoz železnej rudy od austrálskeho ťažiara BHP Group. Dôvodom je prehĺbenie sporu o ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Čínsky štátny nákupca železnej rudy nariadil veľkým domácim producentom ocele a obchodníkom, aby dočasne zastavili nákupy od BHP Group. Tým sa rozšírilo predchádzajúce obmedzenie, keďže rokovania o kontrakte medzi China Mineral Resources Group a austrálskym koncernom sa dostali do slepej uličky, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.
Peking založil spoločnosť China Mineral Resources Group, aby posilnil svoju pozíciu na trhu so železnou rudou.