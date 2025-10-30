Čína na rok ruší časť obmedzení vývozu vzácnych zemín: Ako to ovplyvní svetový trh?

Čína vo štvrtok oznámila, že na jeden rok pozastaví určité vývozné obmedzenia vrátane tých, ktoré sa týkajú vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Čínske ministerstvo obchodu 9. októbra oznámilo nové kontroly vývozu technológií týkajúcich sa vzácnych zemín, čím rozšírilo reštrikcie, ktoré boli významným zdrojom napätia medzi Pekingom a Washingtonom. Ale o tri týždne neskôr, po rokovaniach v Južnej Kórei medzi čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ministerstvo uviedlo, že opatrenia na jeden rok zmrazí.
„Čína pozastaví vykonávanie príslušných opatrení na kontrolu vývozu na jeden rok a preštuduje a spresní konkrétne plány,“ uviedol nemenovaný hovorca ministerstva obchodu a dodal, že konsenzus sa dosiahol po obchodných rokovaniach tento týždeň.
Čína je popredným svetovým producentom minerálov vzácnych zemín, ktoré sa používajú na výrobu magnetov, kľúčových komponentov pre automobilový, elektronický a obranný priemysel. Peking od apríla vyžaduje licencie na vývoz určitých materiálov, čo zasiahlo globálne výrobné sektory.
Vzácne zeminy boli hlavným zdrojom problémov na nedávnych obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojenými štátmi, pričom Washington obvinil Peking z pomalého schvaľovania vývozných licencií. Sprísnenie kontroly od 9. októbra znamenalo, že vývozcovia museli žiadať o povolenie nielen na vývoz vzácnych zemín a na technológie používané na ťažbu a tavenie, ale aj na údržbu, opravu a modernizáciu výrobných liniek.
Trump po štvrtkových rokovaniach so Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil zároveň zníženie ciel na čínsky tovar dovážaný do USA z 57 % na 47 % výmenou za to, že Peking obnoví nákupy americkej sóje, udrží stabilné dodávky vzácnych zemín a zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom.