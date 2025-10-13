Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku čelí poklesu tržieb a rastúcim nákladom v roku 2025

Tržby chemického a farmaceutického priemyslu dosiahli v prvom polroku 2025 hodnotu 6,477 miliardy eur, čo je pokles o 2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024. Sektor zažíva náročné obdobie sprevádzané rastom nákladov, poklesom konkurencieschopnosti a neistotou na trhu, uviedol v pondelok Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.
„Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku čelí v roku 2025 zložitej ekonomickej situácii. Okrem dlhodobých výziev spojených s energetickou náročnosťou a nestabilitou dodávateľských reťazcov odvetvie zaťažujú aj legislatívne zásahy prijímané bez dostatočnej odbornej diskusie s podnikateľským sektorom,“ upozornil zväz. Investičnú aktivitu oslabuje rast nákladov spojený so zvýšením minimálnej mzdy, zavedením transakčnej dane a konsolidačnými balíčkami. Jediným segmentom s pozitívnym vývojom zostáva farmaceutická výroba, ktorá medziročne vzrástla o 9 %.
V odvetví pôsobí 256 podnikov s 20 a viac zamestnancami, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku. Počet podnikov tak pokračuje v dlhodobom poklese, čo podľa ZCHFP ukazuje na znižujúcu sa stabilitu sektora.
ZCHFP spresnil, že z pohľadu nákladov došlo k päťpercentnému nárastu spotreby materiálu, energie a ostatných dodávok, čo zvyšuje tlak na efektivitu výroby. Pridaná hodnota medziročne klesla o 2 %, čo v kombinácii s rastom miezd predstavuje vážny signál pre udržateľnosť konkurencieschopnosti.
Priemerná mesačná mzda v odvetví sa v prvom polroku 2025 zvýšila o takmer 4 % na 2247 eur, pričom najvyššie platy dosahuje tradične rafinérsky priemysel. V ostatných priemyselných odvetviach však mzdy rástli rýchlejšie – od 5 do 16 %, čo ďalej oslabuje atraktivitu chemického a farmaceutického sektora na trhu práce.
Z dlhodobého hľadiska je súbežný rast miezd a pokles pridanej hodnoty neudržateľný. Firmy čelia vysokým vstupným nákladom, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, legislatívnej nestabilite a tlaku na ekologizáciu výrobných procesov.
„ZCHFP upozorňuje, že nekonzistentné rozhodnutia vlády a zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia môžu v blízkej budúcnosti ešte viac spomaliť rozvoj tohto strategického odvetvia. Chemický a farmaceutický priemysel je pritom kľúčový pre stabilitu priemyselnej výroby, inovácie a exportnú výkonnosť Slovenskej republiky,“ dodal ZCHFP.