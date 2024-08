Česko: Vláda rozhodne o prevode 550 miliónov korún zo zisku Budvaru do štátneho rozpočtu

Súdok piva Budějovický Budvar. Foto: pixabay.com/ Sharky

Česká vláda bude v stredu rozhodovať o vydaní súhlasu na prevod 550 miliónov korún (takmer 22 miliónov eur) zo zisku pivovaru Budějovický Budvar do štátneho rozpočtu. Tamojší minister pôdohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL) už skôr uviedol, že peniaze pôjdu na mimoriadnu podporu farmárov a poľnohospodárov pre tento rok, už je na tom dohodnutý s ministrom financií Zbyňkom Stanjurom (ODS). Vlani Budvar prispel do rozpočtu 250 miliónmi a predvlani 550 miliónmi Kč.

Budějovický Budvar mal vlani čistý zisk 293,8 milióna korún, oproti roku 2022 o 46,3 percenta vyšší. Tržby z predaja výrobkov a služieb medziročne stúpli o 11,4 percenta na rekordných 3,37 miliardy korún. Pivovar mal vlani tiež rekordný výstav 1,865 milióna hektolitrov piva, čo je medziročné zvýšenie o 4,29 percenta. Vyplýva to z výročnej správy.

Prevody peňazí zo štátnych firiem do rozpočtu umožňuje novela zákona o štátnom podniku, ktorú podpísal prezident Peter Pavol vlani v auguste. Do štátneho rozpočtu odvádza peniaze tiež Lesy ČR, ktoré rovnako ako Budvar spadajú pod ministerstvo pôdohospodárstva. Z vlaňajšieho zisku odviedol podnik podľa údajov ministerstva pôdohospodárstva viac než tri miliardy korún. Z vlaňajšieho návrhu štátneho rozpočtu vyplýva, že na tento rok sa počíta s odvodom 2,5 miliardy korún.

Od roku 2013 do vlaňajška prispel Budvar do štátneho rozpočtu celkovo 2,6 miliardy korún, Lesy ČR odviedli za rovnaké obdobie 39,2 miliardy korún. Oba podniky tak odviedli do štátnej pokladnice za desať rokov takmer 42 miliárd korún. Najmenej peňazí, teda 250 miliónov, odviedol Budvar vlani, Lesy ČR prispeli najnižšou sumou 2,5 miliardy korún v roku 2018. Medzi rokmi 2019 a 2021 podniky nič neodviedli.