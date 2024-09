Česi budú s Južnou Kóreou úzko spolupracovať na rozvoji vodíkových technológií

Foto: pixabay.com/ jorono

Rozvíjať a posilniť zdieľanie skúseností v investíciách, výskume a vývoji vodíkových technológií má nová spolupráca medzi Českou vodíkovou technologickou platformou a juhokórejskou spoločnosťou KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) i asociáciou H2KOREA. Spolupracovať majú okrem iného vo výrobe vodíka pomocou jadrových technológií. Memorandá potvrdzujúce vzájomnú súčinnosť podpísali spoločnosti pri dnešnej štátnej návšteve prezidenta Južnej Kórey Jun Sok-jola v Česku. Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) o tom informovala v tlačovej správe. Spoločnosť KHNP tento rok v júli vyhrala tender na stavbu dvoch jadrových blokov v Dukovanoch.

Aktuálne memorandum uzavreté s KHNP načrtáva možnosti vzájomnej spolupráce vo výrobe vodíka pomocou jadrových technológií. Signatári si podľa Českej vodíkovej technologickej platformy chcú tiež vypomôcť pri hľadaní politickej podpory a zlepšovania legislatívy.

„Juhokórejské vodíkové technológie sa v posledných rokoch veľmi rýchlo rozvíjajú a krajina sa stáva jedným z globálnych lídrov v oblasti vodíkovej energetiky. Južná Kórea patrí medzi hlavných svetových hráčov vo vodíkovom priemysle a smeruje k takzvanej vodíkovej ekonomike, ktorá by mala hrať kľúčovú úlohu v jej prechode na nízkouhlíkovú energetiku, „uviedol Aleš Doucek, predseda predstavenstva HYTEP. Južná Kórea je podľa neho tiež na svetovej špičke vo vývoji a výrobe vodíkových palivových článkov a patrí napríklad tiež medzi prvé štáty, kde sa začali masovo vyrábať vodíkové automobily. „Možnosť širšej spolupráce s touto východoázijskou krajinou vnímam ako jednoznačne pozitívnu,“ dodal.

Výroba vodíka

Výroba vodíka pomocou jadrových technológií je podľa Doucka dôležitou cestou pri prechode na čistú vodíkovú energetiku. „KHNP vnímam ako veľmi silného a technologicky mimoriadne vyspelého partnera, ktorý má v oblasti jadrových technológií mnohoročné skúsenosti,“ povedal.

Forma spolupráce bude mať podľa platformy viacero podôb

Pôjde napríklad o výmenu verejne dostupných vedeckých a technických informácií, podporu podnikateľských aktivít a rozvoj trhov pre vodíkové technológie, organizovanie medzinárodných fór, stretnutí či workshopov.

„Memorandum predstavuje významný míľnik v posilňovaní spolupráce medzi našimi dvoma krajinami v oblasti jadrového vodíka. Spojením našich odborných znalostí a zdieľaním technologického pokroku chceme významne prispieť ku globálnemu vodíkovému hospodárstvu,“uviedol Kong Young-gon zo spoločnosti KHNP.

Česká vláda v júli rozhodla, že KHNP postaví dva nové jadrové bloky v Dukovanoch. O zmluve na výstavbu reaktorov teraz s KHNP rokuje ČEZ, podpísať by ju spoločnosti mali do konca marca budúceho roka. Druhé memorandum uzavrela dnes Česká vodíková technologická platforma s asociáciou H2KOREA. Ide o špecializovanú juhokórejskú asociáciu na podporu vodíkového priemyslu. Zameriava sa na rozvoj vodíkového hospodárstva a pôsobí ako most medzi verejným a súkromným sektorom, podporuje podniky a riadi projekty medzinárodnej spolupráce.