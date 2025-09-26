Ceny priemyselných výrobkov na Slovensku v auguste 2025 opäť rástli: Ktoré odvetvia zdraželi najviac?

Priemyselní výrobcovia predávali svoje výrobky pre tuzemský trh v auguste 2025 medziročne drahšie v priemere o 0,8 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástli o 1,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zvýšenie cien sa prejavilo až v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Spomedzi váhovo významných odvetví rast cien do 4 % zaznamenali výrobcovia dopravných prostriedkov a tiež producenti potravín, nápojov a tabaku. Pozitívny vplyv mali naďalej medziročne nižšie ceny v energetike o 1,5 %.
Ceny priemyselných výrobcov pre export medziročne vzrástli o 1,9 %, medzimesačne boli vyššie o 0,3 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2025 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1 %.