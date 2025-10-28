Ceny pre domácnosti môžu klesať: Analytik vysvetľuje, ako inflácia výrobcov ovplyvní vaše výdavky

Inflácia výrobcov bude postupne klesať, čo sa bude premietať aj do poklesu cien pre domácnosti. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o septembrových cenách priemyselných výrobcov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Očakávame, že po prekonaní obdobia hrozieb vyplývajúcich z obchodných vojen bude inflácia výrobcov postupne klesať. To sa bude premietať aj do poklesu spotrebiteľských cien pre domácnosti, a to aj v kategórii potravinárstva, ktorá sa spolu s nákladmi na bývanie podpisuje pod dve tretiny životných nákladov u nás,“ spresnil.
„Priemysel sa po vyššej cenovej volatilite stabilizoval – výrazné poklesy cien sú za nami, no rast sa udržiava v miernych číslach. K nárastu cien prispievajú automobilky, potravinári a časť exportne orientovaných výrobcov, čo je následok colnej politiky USA. Z makro pohľadu ide o želaný vývoj, keďže pomalý rast cien v produkcii znamená, že inflačné tlaky z výrobných vstupov zostávajú pod kontrolou, avšak rentabilita produkcie sa pomaly zvyšuje bez nutnosti zvyšovania výstupných cien,“ dodal Boháček.
ŠÚ SR informoval, že ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v septembri 2025 na rovnakej úrovni ako pred rokom. V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, avšak v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,3 %.