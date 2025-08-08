Ceny potravín vo svete prudko rastú: Mäso a oleje lámu rekordy, obilniny zlacňujú

Svetové ceny potravín minulý mesiac vzrástli. Dosiahli pritom najvyššiu úroveň za viac ako dva roky. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa týchto údajov sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v júli 2025 zvýšil medzimesačne o 1,6 % na 130,1 bodu. Ide o jeho najvyššiu hodnotu od februára 2023.
- Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
- Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
- Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
V medziročnom porovnaní bol index cien potravín o 7,6 % vyšší ako v júli 2024, no stále bol 18,8 % pod vrcholom z marca 2022, po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Júlový nárast indexu bol spôsobený predovšetkým stúpajúcimi cenami mäsa a rastlinných olejov. Tieto zisky boli dostatočne výrazné na to, aby kompenzovali pokles cien obilnín, mliečnych výrobkov a cukru.
Presnejšie, ceny mäsa vzrástli o 1,2 % a dosiahli nové rekordné maximum, najmä v dôsledku vyšších cien hovädzieho a baranieho mäsa a mierneho nárastu cien hydiny.
Ceny rastlinných olejov vyskočili o 7,1 % na trojročné maximum, keďže vyššie ceny palmového, sójového a slnečnicového oleja viac než vykompenzovali pokles cien repkového oleja.
Na druhej strane, ceny obilnín klesli o 0,8 % na minimá z roku 2020 v dôsledku nižších cien ciroku a pšenice.
Ceny cukru sa znížili už piaty mesiac po sebe, a to o 0,2 % v júli. Ceny mliečnych výrobkov mierne klesli o 0,1 %, čo bol prvý pokles od apríla 2024 v dôsledku nižších cien masla a sušeného mlieka.