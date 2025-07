Ceny potravín na Slovensku rastú aj po znížení DPH: KDH varuje pred dopadmi na domácnosti

Foto: freepik.com/freepik

Ceny potravín na Slovensku rastú, a to aj napriek tomu, že pri tých základných klesla daň z pridanej hodnoty (DPH) z 10 % na 5 %. Upozornilo na to v stredu opozičné KDH s tým, že ľudia si siahajú čoraz hlbšie do peňaženky, no vláda dostatočne nekoná.

„Napriek tomu, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v pamätnom videu z januára 2024 vyhlásil boj vysokým cenám potravín, výsledky sú opačné. Z potravín, ktoré mal pre divákov na stole, odvtedy zlacneli len rožky a maslo, čo sa dá vysvetliť aj nižšou 5-percentnou sadzbou DPH, naopak, výrazne hore išla cena vajec a syru eidam, ten je od vlaňajšej Ficovej porady drahší o takmer 6 percent. Hoci sa ministerstvo financií snaží svojimi vyhláseniami ľuďom vsugerovať, že potravinová inflácia je rekordne nízka a opoziční politici iba strašia, nielen štatistické merania, z ktorých vychádzame, ale aj skúsenosti ľudí v obchodoch potvrdzujú, že ceny idú napriek zníženiu DPH pri základných potravinách nahor,“ uviedol poslanec KDH Jozef Hajko.

KDH s odvolaním sa na údaje Štatistického úrad SR poukázalo na medziročné zdraženie viacerých druhov základných a najčastejšie kupovaných potravín. Cena chleba v máji medziročne stúpla o 1,2 %, syr eidam zdražel o 8,6 % a maslo o 24 %. Výrazne zvýšenie cien bolo zaznamenané pri potravinách s 19 % alebo 23 % sadzbou DPH. Medziročne poskočila cena minerálok o 6,1 %, slepačie vajcia zdraželi o 29,9 %. Nová daň z cukru priniesla aj vyššie ceny malinoviek, ktoré stúpli o 26,6 % až 44,6 %.

Na cenách potravín a nealkoholických nápojov sa podľa KDH odrazila aj júnová inflácia. Poskočenie cien môže podľa nich súvisieť aj s novou daňou z finančných transakcií. Upozornili tiež, že hoci pri väčšine tovarov a služieb poskočila sadzba dane na 23 %, posledné odhady ministerstva financií hovorili o koncoročnom výbere dane nižšom približne o pol miliardy eur, ako sa predpokladalo pri schvaľovaní rozpočtu.

Podľa KDH na Slovensku chýba podrobná analýza, ktorá by zhodnotila situáciu v celom potravinovom reťazci – od vypestovania plodiny až po predaj v maloobchode. Doplnili, že domácnosti dávajú na potraviny a nealko nápoje v priemere 21 % svojich výdavkov. Rastúce ceny podľa KDH zhoršujú život hlavne občanom s nižšími príjmami a odkázanosťou.