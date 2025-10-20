Ceny nemeckých výrobcov klesajú už siedmy mesiac, v septembri sa pokles spomalil

Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pokračovali v septembri v poklese, už siedmy mesiac po sebe. V medziročnom porovnaní sa ceny znížili o 1,7 % po tom, ako v auguste klesli o 2,2 %, čo bol najstrmší prepad za viac ako rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu (Destatis).
Index cien priemyselných výrobcov mapuje vývoj cien v ťažobnom, spracovateľskom a energetickom odvetví a vodnom hospodárstve pred uvedením výrobkov do predaja. Ceny výrobcov preto vplývajú aj na spotrebiteľské ceny. V septembri spotrebiteľské ceny v Nemecku v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 2,4 %. K poklesu cien výrobcov minulý mesiac prispeli najmä nižšie ceny energií. Kapitálové tovary, ako aj spotrebný tovar a tovar dlhodobej spotreby, naopak, zdraželi.