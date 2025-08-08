Ceny elektromobilov a spaľovacích áut v Nemecku sa výrazne priblížili: O koľko je rozdiel menší v roku 2025?

Cenový rozdiel medzi elektromobilmi a vozidlami so spaľovacími motormi sa v Nemecku zmenšuje. Vyplýva z výpočtov priemyselného experta Ferdinanda Dudenhöffera. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Pri porovnaní najobľúbenejších modelov je teraz rozdiel menší ako 3000 eur, ak sa vezmú do úvahy zľavy a iné cenové nástroje, povedal Dudenhöffer. Len pred rokom to bola viac ako dvojnásobná suma.
Porovnanie je založené na priemernej cene 20 najobľúbenejších modelov vrátane zliav. Vozidlá preto nie sú priamo porovnateľné. Významná zmena rozdielu však jasne ukazuje, ako sa cenová situácia vyvíja.
„Elektromobil si razí cestu do Európy a Nemecka,“ povedal Dudenhöffer. „Vývoj cien je veľmi rozhodujúcim faktorom,“ pripomenul.
Hnacou silou tejto zmeny sú na jednej strane rastúce katalógové ceny a nižšie zľavy na vozidlá so spaľovacími motormi a na strane druhej klesajúce katalógové ceny a vyššie zľavy na elektromobily, vysvetlil Dudenhöffer.
Konkrétne, priemerné úrovne zliav pre vozidlá so spaľovacím motorom a elektromobily sú v súčasnosti prakticky rovnaké, približne 17 %. Ešte v januári bola úroveň zliav pre elektromobily stále približne o tri percentuálne body nižšia ako pre vozidlá so spaľovacím motorom.