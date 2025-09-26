Ceny agroproduktov na Slovensku v auguste: Najpomalšie zdražovanie roka, výrazný rast vajec a mlieka

Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov boli v auguste 2025 medziročne vyššie o 5,2 %, tempo ich zdražovania bolo najnižšie v tomto roku. Miernejším tempom, o 2,3 %, vzrástli ceny v rastlinnej produkcii. Výrazne dynamickejším tempom, o 12,4 %, zdraželi produkty živočíšnej výroby. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci rastlinnej výroby ceny obilnín a olejnatých semien a plodov vzrástli do 5 %, ovocia a orechov takmer o 13 %. Nižšie ceny v medziročnom porovnaní evidovali najmä zemiaky – o takmer 10 % a tiež čerstvá zelenina a strukoviny – do 2 %.
Zo živočíšnych produktov sa najviac, medziročne o viac ako tretinu, zvýšili výrobné ceny slepačích konzumných vajec. Surové kravské mlieko naďalej dynamizovalo tempo rastu, v auguste sa predávalo až o takmer 18 % drahšie ako v rovnakom období minulého roka. Položky zastrešujúce živé zvieratá evidovali najvyššie, viac ako dvojciferné rasty pri hovädzom dobytku a ovciach. Pretrvali medziročne nižšie ceny ošípaných, v auguste ich výrobcovia predávali o 8,3 % lacnejšie ako pred rokom.