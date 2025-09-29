BYD plánuje v roku 2025 výrazné zvýšenie exportu: Každé piate auto pôjde na zahraničné trhy

Autá sú pokryté v stánku BYD. Foto: SITA/Cyril Zingaro/Keystone
Autá sú pokryté v stánku BYD. Foto: SITA/Cyril Zingaro/Keystone
Čínsky výrobca elektromobilov BYD očakáva, že export bude v tomto roku tvoriť približne 20 % jeho globálneho predaja, čo by znamenalo dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. K rastu podľa spoločnosti prispeje uvedenie nových modelov na trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

BYD očakáva, že zákazníkom mimo pevninskej Číny v roku 2025 dodá 800.000 až jeden milión vozidiel z celkového počtu 4,6 milióna predaných kusov, napísal v pondelok denník South China Morning Post, ktorý sa odvolal na predstaviteľa spoločnosti zodpovedného za vzťahy s verejnosťou.

Automobilka začiatkom septembra znížila svoj ciel predaja na rok 2025 o 16 % na 4,6 milióna vozidiel. Čínsky výrobca podľa agentúry Reuters čelí najpomalšiemu rastu za päť rokov a pribúdajú aj ďalšie náznaky, že éra jeho rekordnej expanzie by sa mohla chýliť ku koncu. V roku 2024 tvoril predaj mimo pevninskej Číny menej ako 10 % z celkového počtu 4,26 milióna dodaných vozidiel.

